Koreanen houden herinnering aan Guus Hiddink levend

Hiddink voelt zich thuis in het Aziatische land. Toch was er sinds zijn benoeming in 2001 als coach van de Koreanen aanvankelijk niet alleen lof. De voorbereiding van het nationale team op het door Zuid-Korea en Japan gezamenlijk georganiseerde WK verliep weinig hoopgevend. Hiddink eiste van zijn spelers een bepaalde instelling en discipline, die zij niet gewoon waren. Hij wilde mentale en fysieke hardheid smeden en de toen heersende voetbalcultuur van 'we doen wat we zelf graag willen' doorbreken.

Grote nederlagen in oefenwedstrijden tegen Tsjechië en Frankrijk, twee keer werd met 5-0 verloren, deerden Hiddink niet. Hij wist zich verzekerd van de steun van voetbalgekke topmensen van het machtige Hyundai-concern. Zij pareerden kritiek en hielden Hiddink waar het kon intern in de luwte.

Hij nam zijn selectie voor een interland mee naar Uruguay om de rauwe cultuur van het 'straatleven' te leren kennen. Na afloop van de interland bleek de Koreaanse kleedkamer leeggeroofd. Hiddink sprong uit zijn vel. Tot ieders verbazing niet vanwege de diefstal, maar vanwege de in zijn ogen verkeerde reactie van zijn spelers. 'We hebben op het veld verloren, nu verliezen we weer', bulderde hij. Het was het begin van een droom die nu eens geen bedrog bleek.

'Andere Tijden Sport: Hoe Zuid-Korea Hiddink veroverde' (NOS/NTR), zondag 27 mei om 22.05 uur op NPO 1