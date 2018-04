Koreaanse leiders streven naar vrede 'zonder kernwapens'

De wapenstilstand die op dit moment formeel van kracht is tussen de landen sinds 1953, moet daarmee omgezet worden in een echt vredesverdrag.

De ontmoeting bij de grenspost Panmunjom tussen Moon en Kim was de eerste tussen de Koreaanse leiders in tien jaar. Panmunjom ligt in de gedemilitariseerde zone die het Koreaanse schiereiland in tweeën deelt. De twee verklaarden dat ze ook met de VS en mogelijk ook met China aan tafel willen om het vredesoverleg te voeren.

De Amerikaanse president Trump heeft eerder al ingestemd in een ontmoeting met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un, mogelijk eind mei of begin juni. Maar de Amerikanen hebben onder meer gezegd dat ze wel willen dat Noord-Korea zijn kernwapens ontmantelt, een eis waarvan bepaald niet zeker is of Pyongyang eraan wil voldoen.

Moon maakte verder bekend dat hij in de herfst een bezoek zal brengen aan de Noord-Koreaanse hoofdstad Pyongyang. De sfeer tussen de leiders is volgens het persbureau Yonhap uitstekend. Kim bracht niet alleen zijn zus mee, die al eerder als diplomate was ingezet in de relatie met Zuid-Korea, maar ook zijn echtgenote. Het is pas de derde top van Koreaanse leiders. De vorige waren in 2000 en in 2007.

Het historische moment waarop Kim Jong-un de grens met Zuid-Korea overstapte werd live uitgezonden. Aan de andere kant van de grens stond de Zuid-Koreaanse president Moon Jae-in. Beide leiders schudden elkaar de hand, waarna ze samen even de grens naar Noord-Korea overstaken, om vervolgens weer terug naar het zuiden te wandelen. Daar stond een erehaag hen op te wachten.

Volgens Reuters tekende Kim Jong-un het gastenboek in het Huis van de Vrede met 'Een nieuwe geschiedenis begint nu: een tijdperk van vrede'.