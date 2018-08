Koreaanse borrel met een vleugje Schiedam moet Europa veroveren

In een van Europa's hoogste molens, in Schiedam, wordt sinds kort naast mout ook rijst vermalen tot bloem. De rijstbloem wordt gebruikt voor de productie van het Koreaanse drankje soju. Het is een uit de hand gelopen droom van de uit Zuid-Korea geadopteerde Nathalie Ji Yun Kranenburg die met haar ambachtelijke brouwsel, dat Wihayo heet, twee werelden wil verbinden.

De soju van Wihayo smaakt 'fruitig, geurend naar appeltjes, met een zachte afdronk en een lichte mout nasmaak', zegt destilleerder Ad van der Lee. Het idee voor de soju kwam van Kranenburg, als Zuid-Koreaanse geadopteerd en opgegroeid in Nederland. Op haar vijfentwintigste ging ze op zoek naar haar wortels in Seoul.

Na terugkomst schreef ze, met twintig geadopteerde 'Nederlandse Koreanen' een Koreaans kookboek. "Het was mijn manier om de adoptie een plek te geven", zegt Kranenburg. Boodschappen voor Koreaanse gerechten deed ze in verstopte toko's in Amsterdam. Zo ontstonden ook de brouwplannen voor soju, de nationale drank van Zuid-Korea die in Nederland onbekend is.

Na een lange zoektocht kwam ze uit bij het bedrijf Herman Jansen in Schiedam, een familiebedrijf dat sinds 1777 gedistilleerde dranken produceert. Hun meester distilleerder Van der Lee ging het avontuur met Kranenburg aan.

Van der Lee lacht als hij terugblikt op het maakproces. "Op een goed moment dacht ik, dit wordt niets meer", zegt hij. Twee jaar lang probeerden Kranenburg en haar zakenpartner Dylan Griffith om de eerste Europese soju te maken. Meer dan twintig pogingen mislukten. Van der Lee ging door en met resultaat: wat het drankje uiteindelijk nodig had, was wat rust om op smaak te komen: het 'huwen van het mengsel'.

"Als ik had geweten wat er bij kwam kijken, was ik er niet aan begonnen", zegt distilleerder Van der Lee, en hij verwijst naar alle literatuur die hij moest doornemen en de talloze laboratoriumexperimenten.

Wihayo, de eerste Europese soju. © Arie Kieviet

De hobbels volgden elkaar op: mislukte fermentaties door te dik rijstbeslag; te veel jeneversmaak; niet de juiste zoete afdronk. In Zuid-Korea gebruiken ze de zoetstof stevia in soju, zo'n tweehonderd keer zo zoet als suiker. Europese wetgeving verbiedt Herman Jansen deze stof te gebruiken bij de productie van alcohol.

"We hebben lang gezocht naar een alternatief voor stevia", zegt Van der Lee. Het werd een kruid: het geheime ingrediënt van Wihayo, naast een Europees graandistillaat en het rijstdistillaat.

Inmiddels is Wihayo, alcoholpercentage 19, op zo'n twintig plekken in Nederland verkrijgbaar, onder meer in Koreaanse restaurants en een paar cocktailbars. De export naar Londen staat in de planning. Herman Jansen verkoopt Wihayo tegen kostprijs, het bedrijf heeft er naar eigen zeggen niets aan verdiend. Kranenburg, werkzaam in de marketing bij een Nederlands fietsbedrijf, streeft naar hogere verkoopcijfers. Met de circa 5000 geproduceerde flessen kan Wihayo voorlopig vooruit. Een fles kost zo'n dertig euro, goed voor ongeveer vijftien borrelglaasjes.

Voordat het zover was, moest er eerst rijstbloem gemalen worden. Een ambachtelijk proces waar de klassieke molen De Vrijheid in Schiedam voor werd gebruikt. "De trappen van de molen hebben al heel wat klompen versleten sinds 1785", zegt molenaar Theo de Rooij (32) terwijl hij de uitgesleten houten treden van de bijna 35 meter hoge molen beklimt.

De molen kraakt en suist terwijl de rijst door buizen omhoog wordt geblazen naar de maalstenen. De Vrijheid is van oorsprong een brandersmolen waar mout werd vermalen voor de Schiedamse jeneverindustrie die begin negentiende eeuw op zijn hoogtepunt was. Vandaag de dag levert de molen vooral aan bakkers en kinderdagverblijven. En aan buur Herman Jansen voor de soju.

Kranenburg koos voor haar soju de merknaam Wihayo. Dat betekent 'voor jou' in de Zuid-Koreaanse jongerencultuur. Ze heeft een paar flessen opgestuurd naar haar biologische ouders en drie zussen in Seoul. Ze vonden het lekker, zegt ze met een glimlach. Haar droom? Wihayo verkopen in Zuid-Korea. Een uitdaging van formaat: een fles kost daar gemiddeld 1,30 euro.

