Kopstuk Oxfam weg om seksschandaal

De onderdirecteur van Oxfam is gisteren opgestapt naar aanleiding van het seksschandaal dat zich voordeed in Haïti en Tsjaad. Pennie Lawrence zegt dat ze de 'volledige verantwoordelijkheid' draagt voor de praktijken die hebben plaatsgevonden. Zij was programmadirecteur in Haïti na de aardbeving in 2010, de tijd waarin Oxfam-medewerkers prostituees bezochten, onder wie mogelijk ook minderjarigen. Lawrence zei bij haar vertrek dat ze zich ervoor 'schaamt dat dit vlak onder mijn neus gebeurde.'

Het vertrek van Lawrence volgde op een bijeenkomst van de Oxfam-top en de Britse minister van internationale samenwerking Penny Mordaunt, die dreigde de subsidie aan de hulporganisatie stop te zetten. Zij eiste volledige openheid van zaken over de voorvallen in Haïti en Tsjaad.

Lawrence bood na afloop aan de Oxfam-medewerkers en donateurs haar excuses aan: "Ik betuig mijn oprechte spijt voor al het leed en verdriet dat dit heeft veroorzaakt voor de Oxfam-supporters, de ontwikkelingssector en vooral de kwetsbare mensen die ons vertrouwden."

Namen De regering van Haïti eist meer dan excuses. Het land wil dat Oxfam en de Britse regering de namen van de hulpverleners bekendmaakt die na de aardbeving van prostituees gebruikmaakten, en dat zij worden vervolgd. De regering overweegt ook juridische maatregelen te nemen tegen de hulporganisatie. Zij verwijt Oxfam vooral dat het de autoriteiten niet op de hoogte had gebracht van de wanpraktijken van de medewerkers, vooral van degenen die werden verdacht van seks met minderjarigen. Een woordvoerder stelt dat het inlichten van de plaatselijke politie wel is overwogen, maar dat de kansen op vervolging gering waren Oxfam-directeur Mark Goldring zei dat zijn organisatie dit niet heeft gedaan omdat ze de vrouwen wilde beschermen. Een woordvoerder van de hulporganisatie lichtte verder toe dat het inlichten van de plaatselijke politie wel is overwogen, maar dat de kansen op vervolging sowieso gering waren, vooral in de onrustige periode na de aardbeving. Oxfam stelde in 2011 een intern onderzoek in naar de geruchten en ontsloeg daarop vier van haar medewerkers - drie anderen stapten zelf op.