Koploper PSV wint, zoals het onder Cocu vaak won

Onder de ogen van zijn vorige trainer Phillip Cocu won PSV zaterdagavond, zoals het vorig seizoen onder diens leiding zo vaak had gewonnen. Na een acceptabele eerste helft viel de koploper tegen FC Groningen ver terug. PSV wankelde zelfs in de slotfase, maar de benauwde marge bleef intact (2-1), tot zichtbare opluchting van de huidige trainer Mark van Bommel.

De kern van PSV is in grote lijnen dezelfde als die van vorig seizoen. Het zou raar zijn, als daarmee structureel ander voetbal zou kunnen worden gespeeld

Van Cocu, die na het kampioensjaar zo plotseling was vertrokken naar Fenerbahçe waar hij inmiddels alweer is ontslagen, werd in Eindhoven alsnog afscheid genomen. Directeur Gerbrands sprak hem op het veld toe, en hij sprak zelf vooral woorden van dank aan het publiek. Daarna zag Cocu hoog op de tribune aan de zijde van de directeur vertrouwde beelden, beelden die hij vorig seizoen lager bij de grond, in de dug-out, vaker had gezien – of had moeten zien.

Terug bij af? PSV speelde dit seizoen anders, heette het lange tijd: aanvallender, leuker. Dat wilde Van Bommel als nieuwe trainer ook. Zo veel anders was het op de keper beschouwd soms al niet, en na de winterstop gaat het vooralsnog moeizaam. Op de misstap bij Emmen (2-2) bij de hervatting van de competitie volgde een wedstrijd volgens het patroon dat vooral de eerste helft van het vorige seizoen had getekend. Is PSV daarmee terug bij af? Ach, dat is maar hoe je het bekijkt. Wie vond dat PSV dit seizoen heel anders speelde, zou dat kunnen concluderen. Wie er wat gematigder naar kijkt, kan niet heel erg verrast zijn. De kern van PSV is in grote lijnen dezelfde als die van vorig seizoen. Het zou raar zijn, als daarmee structureel ander voetbal zou kunnen worden gespeeld.

Flegmatiek Model voor PSV, voor de mogelijkheden op de lange duur vooral, staat de Zuid-Amerikaan Pereiro. Hij is een even vaardige als flegmatieke voetballer, een voetballer die trainers er bij hun entree graag uitpikken om vooral toch zichzelf ermee te onderscheiden. Zo handelde ook Van Bommel. Hij stelde hem aan het begin van het seizoen op, wilde hem vertrouwen geven, zoals dat heet, de voetballer die onder Cocu tussen de bank en het veld had gependeld. Gaandeweg de eerste seizoens­helft raakte Pereiro zijn plaats kwijt – zo verkeerd had Cocu het natuurlijk niet gezien. Zaterdag mocht hij weer beginnen als aanvallende middenvelder, vooral omdat zijn concurrent Gutiérrez zich ook nog niet stabiel had kunnen tonen. Pereiro liet al vroeg iets van zijn gaven zien: met een fijn passje op Bergwijn, die Lozano liet scoren (1-0), en een strakke trap op Lozano, die opnieuw scoorde (2-0). In de tweede helft kon de vraag zijn of Pereiro nog meedeed, zo onzichtbaar was hij geworden. Hij zal er waarschijnlijk niet meteen door naar de bank worden verwezen, maar Van Bommel kreeg alweer het signaal dat een trainer van dergelijke spelers nooit langdurig op aan kan. Een andere offensieve pion, spits Lozano, was er in de tweede helft zaterdag ook in werkelijkheid niet meer bij. Hij was kort voor rust uitgevallen, gekwetst aan het hoofd na een kopduel met verdediger Handwerker.

Modaal FC Groningen was plotseling nabij gekomen door een fortuinlijk schot van Reis (2-1) en de in de winterstop behoorlijk versterkte ploeg mocht in de tweede helft op meer hopen. Na een vrije trap van Bruns, de beste nieuwkomer, viel de bal in de slotfase via het hoofd van PSV-spits De Jong op de lat. Van Bommel slaakte een zucht van verlichting, in de dug-out waarin zijn voorganger Cocu dat toch ook geregeld had gedaan. Er was van zijn bouwwerk weinig staande gebleven: de verdedigers oogden weer zo modaal als ze kunnen zijn, de in constructief opzicht beperkte middenvelders Hendrix en Rosario ook. Het zal Van Bommel niet tot veranderingen aanzetten. Onverstoorbaar hetzelfde blijven doen, is zijn credo – en ook met ‘Cocu-zeges’ kun je kampioen worden, zou hij stiekem kunnen denken – en een dag later na de nederlaag van Ajax zelfs al wat minder stiekem.

