Koper stuurt schilderij (van 99,5 miljoen) eerst op wereldtournee

Er zijn tegenwoordig opvallend veel Arabieren, Aziaten en Russen die voor astronomische bedragen westerse kunstwerken kopen. Vaak om boven hun eigen bank te hangen. Een museum heeft vrijwel nooit het geld in huis om tegen deze rijkaards op te bieden. Alleen het Louvre en het Rijksmuseum lukte het om Rembrandts 'Marten en Oopjen' uit handen van een privé-verzamelaar te houden door de aankoop gezamenlijk te doen.

Yusaku Maezewa

Maar Yusaku Maezewa (41) is niet de gemiddelde kunstverzamelaar, die het werk voor zichzelf houdt. Weliswaar is hij een zakenman die zich tot de rijkste 25 mensen van Japan mag rekenen, hij is ook filantroop. Hij besteedt zijn geld aan het verzamelen van kunst voor een museum in zijn woonplaats Chiba City en aan het steunen van goede doelen en talentvolle jongeren. Ook als werkgever is hij vrijgevig. In zijn bedrijf werkt men zes uur per dag, zodat zijn werknemers meer tijd hebben voor hun gezin en hobby's.

Maar het grootste deel van zijn vermogen besteedt hij aan het verzamelen van kunst. Behalve Basquiat kocht hij onder andere Jeff Koons, Bruce Nauman en Alexander Calder. Niet voor zijn eigen slaapkamer dus, maar om in zijn museum te hangen.

En voor hij zijn nieuwe aanwinst mee naar huis neemt, gaat het op wereldtournee, zodat iedereen het kan zien. "Ik hoop dat het schilderij anderen net zoveel vreugde schenkt als mijzelf," zei hij daarover. Zo iemand gun je een Basquiat.

