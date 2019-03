Kop op mensen, volgens de Verenigde Naties zijn we een gelukkig volk

Nederlanders zijn dol op klagen en als de voorspellingen er niet al te ver naast zitten, zullen de protestpartijen op de flanken vandaag veel stemmen krijgen voor de Provinciale Staten. Toch zijn Nederlanders over het algemeen gelukkig, blijkt uit het vandaag gepubliceerde World Happiness Report van de Verenigde Naties. In de jaarlijkse lijst waarin landen gerangschikt worden op basis van het geluksgevoel van hun inwoners, staat Nederland op plek nummer vijf. Alleen in Finland, Denemarken, IJsland en Noorwegen zijn mensen gemiddeld genomen gelukkiger.

Dat het chagrijn onder Nederlanders, in ieder geval in deze verkiezingstijd, veel aandacht krijgt, betekent volgens onderzoeker Martijn Hendriks van de Erasmus Happiness Economics Research Organisation niet dat we met zijn allen diep ongelukkig zijn. Hij denkt dat de protestpartijen succes hebben omdat ze een al bestaande groep mensen mobiliseren en aan zich binden. “Als je bijvoorbeeld kijkt naar het thema ‘migratie’ dan is het aantal mensen dat daar negatief denkt sinds 2006 helemaal niet zo veranderd”, zegt Hendriks.

Een van de hoofdstukken uit het geluksrapport gaat over de relatie tussen geluk en stemgedrag. Hendriks: “Opvallend is dat mensen die gelukkig zijn vaker gaan stemmen en dat ze hun stem dan uitbrengen op de partij aan de macht. In West-Europa is dat anders.” Hoe dat te verklaren is, weet hij ook niet precies. “Maar geluk is maar een factor in stemgedrag. Voor proteststemmers zijn klimaat en migratie nu belangrijke thema’s, die hebben minder te maken met het eigen geluk.”

Nederlanders hebben hun grote geluksgevoel te danken aan de redelijk eerlijke verdeling van welvaart, grote sociale verbondenheid, een hoge gezonde levensverwachting en veel keuzevrijheid. “Een hoge plaats op de ranglijst betekent niet dat heel veel mensen hun leven een negen of een tien geven”, zegt Hendriks. “Het betekent dat er weinig onvoldoendes zijn. Amerika bijvoorbeeld staat veel lager. Dat komt doordat daar weliswaar veel supergelukkige mensen zijn, maar ook heel veel mensen die hun leven een onvoldoende geven. De ongelijkheid is veel groter. In Nederland hebben we een ondergrens waar weinig mensen doorheen zakken.”

Zuid-Soedan Oorlog, honger en crisis hebben een grote invloed op het geluk van een land. Het land dat op de laagste plaats staat, nummer 156, is Zuid-Soedan. Venezuela, Syrië, Jemen, India en Botswana maakten volgens de VN de grootste duikeling sinds 2008. Van de landen die veel te lijden hadden onder de bankencrisis van 2008 zit alleen Griekenland nog in de top-10. Het West-Afrikaanse Benin is de snelste stijger in de ranglijst.