Koos Vos (1927-2017): vrij en veilig op de heide

Voor Koos Vos bleef een verwarrende jeugd verbonden met haar latere leven. Sommige antwoorden op haar vragen kwamen laat, andere nooit. Altijd hield ze een zekere afstand met de buitenwereld, liefst eenvoudig levend tussen haar dieren op de heide.

Typerend was het stille afscheid op eigen verzoek, met een select gezelschap rond haar graf dat 'Laat me mijn eigen gang maar gaan' aanhief. Op de kaart één verwijzing naar een levende, Tchihua, haar hondje dat haar deed struikelen. De revalidatie van een gebroken heup kon ze niet meer overzien.

Koos ging vanaf haar jongste jaren haar eigen gang. Op haar twaalfde riep ze dat ze boer wilde worden. Niemand die daarop serieus reageerde. Een verklaring waarom ze zich aangetrokken voelde tot dieren zou pas jaren later uit onverwachte hoek komen.

Dat was tijdens de gelukkigste periode van haar werkzame leven, in de jaren zestig, begin zeventig, toen ze twaalf jaar lang op landgoed Hoog Buurlo schaapherder was. Op een zondag ontmoette ze op de heide een tachtigjarige man die zei dat ze hetzelfde beroep had gekozen als haar grootvader, van wie hij de jongste broer was.

Dat haar grootvader herder was geweest, had haar vader nooit verteld. Ze vroeg zich af of dat vak in haar genen kon zitten. Op de lagere school had ze nooit kunnen meezingen met 'Op de grote stille heide dwaalt een herder eenzaam rond'. Dat maakte te veel emoties los, al had ze nooit een schaapkudde of herder gezien.

Wat miste ze nog meer van haar verleden, bijvoorbeeld van dat van haar moeder? Gerry de Rooij had een moeilijke jeugd met een vader die dronk en financiële problemen had. Vaak sprong haar grootmoeder bij, Matje Wetterouw, onwettig maar erkend kind van koning Willem III.

Haar moeder werd thuis doodgezwegen. Een latere zoektocht naar haar dossiers leverde niets op. Toen Koos in 2014 werd benaderd met de vraag of haar levensverhaal mocht worden opgeschreven, wilde ze een boek. Haar titelsuggestie: 'Mama waarom?'

Gerry kon de zorg over haar dochter niet aan en werd nog voor Koos' eerste verjaardag opgenomen in een psychiatrische inrichting. In de jaren dertig bezocht Koos haar moeder eenmaal en zou haar daarna nooit meer zien voordat ze in 1945 overleed.

Na een verloving van tien (!) jaar trouwde Gerry in 1926 met Lambertus Vos, al gebeurde dat volgens haar zus Martha in wanhoop. Een jaar later gaf deze gemeenteambtenaar uit Tiel zijn enige kind als een van haar voornamen Vroombrouck, de adellijke achternaam van Koos' oma van moeders zijde.

Zeker in de oorlog had ze die vrijheid, tot ze moest onderduiken omdat haar vader als verzetsman was verraden. Ze bivakkeerde met andere mensen in een kelder, in de steek gelaten door haar stiefmoeder. Buiten was ze onherkenbaar in de mannenkleding die ze haar verdere leven zou dragen.

Liefst ging ze slootjespringen of voetballen. Haar fijnbesnaardheid bleek uit het spelen van piano. Zelfs in haar primitieve onderkomens stond zo'n instrument. Bovenal zag ze dieren verzorgen als haar roeping. "Eerst de schapen, dan de honden, dan de rest van de menagerie en dan pas ik."

Het maakte haar wantrouwen tegenover de buitenwereld alleen maar groter. Mede vanwege gezondheidsproblemen vertrok ze met haar toenmalige vriendin Joke naar Garderen, waar ze aan de rand van de heide een caravan betrok. In een houten huisje had ze een enorme voorraad eten opgeslagen uit angst voor een nieuwe wereldoorlog.

Bovendien was ze er niet graag gezien omdat ze samenwoonde met een vrouw. Daarop werd ze later ook in andere woonplaatsen op de Veluwe aangekeken. Rond 2007 werd ze in Zwartebroek beschoten nadat ze op verzoek van de Partij voor de Dieren een wervingsadvertentie in een landelijk dagblad had geplaatst. De daders waren agrariërs uit de bio-industrie, vermoedde zij.

Thuis was ze dienstmeisjes gewend geweest. Alsof ze zich tegen dat verleden wilde afzetten, leidde ze een primitief leven. Op diverse boerenbedrijven leerden ze tijdens ellenlange werkdagen tegen kost en inwoning het boerenambacht. Zo wilde Koos zich niet laten misbruiken. In 1950 pachtte ze grond in Voorthuizen, timmerde een gammel onderkomen en hokken voor haar kalfje, kippen en ezeltjes, en ging groenten verbouwen.

De tocht van meer dan tien kilometer naar het jaarlijkse schaapscheerderfeest in Uddel maakte ze te voet. Het inladen in vrachtwagens vond ze te stressvol voor haar schapen. De NS was waakzaam bij het oversteken van de spoorlijn; de marechaussee regelde het verkeer op de Amersfoortseweg voor de oversteek naar Kroondomein Het Loo.

Jaarlijks betaalde Staatsbosbeheer 1450 gulden (geen 700 euro) voor het onderhoud van de heide, vele malen minder dan mannelijke herders kregen. Ze overleefde omdat ze brutaal was en het vanzelfsprekend vond - was het haar adellijke bloed?- dat anderen dingen voor haar regelden. Dankzij enige landelijke bekendheid, ze was gast in het tv-programma 'Voor de vuist weg' van Willem Duys, kreeg ze marktverkopers zover dat ze resten fruit en groenten tegen dumpprijzen aan haar verkochten.

Als eerste vrouwelijke schaapherder in Nederland woonde ze op landgoed Hoog Buurlo in een voormalig boswachtershuis zonder elektriciteit en stromend water. Ze was zelfvoorzienend met een houtkachel als verwarming en fornuis, een takkenbosoven om brood te bakken en regenwaterputten die in tijden van droogte door de brandweer werden gevuld.

Twee persoonlijkheden

Op de drassige blauwgrasland groeiden zeldzame orchissoorten. Koos Vos en Joke de Bondt beschermden het gebied (omgedoopt tot De Bondte Vos) tegen verkoop als landbouwgrond. Dat bleek later lucratief bij de verkoop van de boerderij, die voor de grond werd overgenomen door Vereniging Natuurmonumenten.

Alles wat ze zielig vond, kon op haar zorg rekenen. Daarbij kwam impulsiviteit en naïviteit Koos soms duur te staan. De kleinzoon van haar buren kon door geldgebrek zijn huis in Mali niet afbouwen, en zich daarom daar niet met zijn vrouw Aoua vestigen.

Samen met de Afrikaanse toog Koos naar Mali, om daar bij het zien van een half afgebouwd huis voor 30.000 gulden contant aan Franse francs aan de 'aannemer' te overhandigen. Al snel vernam ze dat Aoua in de gevangenis had gezeten wegens oplichting.

Koos had twee persoonlijkheden. Enerzijds was ze liefdevol en gevoelig. Dat uitte zich in de periode dat ze haar zieke geliefde Joke op haar sterfbed verzorgde. Het uitte zich in haar liefde voor natuur en ook cultuur. Ze bezocht graag pianoconcerten in het Amsterdamse Concertgebouw en had contact met bekende pianisten.

Anderzijds was er haar onredelijke kant. Ze kon zonder aanleiding vriendinnen buiten de deur zetten en in brieven vernietigend uithalen als iets haar niet zinde. Om bij gewenste hulp in te binden, zonder zich kennelijk te beseffen wat ze een ander had aangedaan.

Jacoba Willemina Vroombrouck Vos werd op 28 november 1927 geboren in Tiel en overleed op 13 april 2017 in Harderwijk.