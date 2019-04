Koningsdag rustig verlopen, ook in ‘Amersfoort aan Zee’

De viering in Amsterdam kende geen grote incidenten . De politie had zaterdagmiddag drie personen aangehouden, dat zijn er twee minder dan tijdens de viering van Koningsdag een jaar eerder. Ook de Koningsnacht verliep overwegend rustig in de hoofdstad hoewel ambulances opvallend vaak moesten uitrukken voor dronken minderjarigen. Vrijdagnacht werden in Almere zeker tien mensen aangehouden, vooral voor wapenbezit.

De NS heeft zaterdag bijna duizend extra mensen ingezet om mensen op weg te helpen en stations schoon te houden. Alleen al naar Amsterdam werden ongeveer 200.000 passagiers vervoerd. Tijdens de speciale Oranjedienstregeling reden er zaterdag meer en langere treinen om feestgangers te vervoeren.

Het enige incident op het spoor was in Castricum waar een groep van ongeveer vijftig jongeren vernielingen aanrichtte in een trein, meldt de NS. Na een eerste inspectie blijkt de schade aan de trein die bij Castricum werd weggesleept mee te vallen, maar de spoorwegen willen de schade wel verhalen op de dader(s). Zaterdag was een persoon aangehouden.

Duik

Het bezoek van de koninklijke familie aan Amersfoort trok 45.000 mensen. Bij het afscheid van de koning en zijn gezin liet de politie weten dat het Eemplein vol was en er niemand meer bij kon. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion grepen de feestdag aan om actie te voeren tegen de stijgende zeespiegel. Op de kade vlakbij de Koppelpoort in Amersfoort, waar het gezelschap langsliep, hielden ze spandoeken op met de teksten ‘The oceans are rising, so are we’ en ‘Welkom in Amersfoort aan zee’.

Koning Willem Alexander en koningin Maxima sieren een deurbel tijdens Koningsdag 2019 in Amsterfoort. © BSR Agency

De activisten droegen een zwemvest en een deel van hen dook na het passeren van de koning het water in. Het was volgens de actievoerders een actie met een knipoog om ‘het Nederlandse volk wakker te spetteren’ en de aandacht te vestigen op de voorziene gevolgen van de klimaatverandering. “Als we nu niets doen ligt Amersfoort straks aan zee”, verklaarden ze. De van origine Britse burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging Extinction Rebellion kwam deze week met tienduizenden mensen in vele landen in opstand.