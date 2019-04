Koningsdag relatief rustig verlopen, ook in ‘Amersfoort aan Zee’

De enkele honderden vrijwilligers van het Rode Kruis hadden een redelijk kalme Koningsdag. In de loop van de avond werd het iets drukker bij de posten, maar storm liep het zeker niet. “Onze hulpverleners zagen de ‘normale’ dingen: blaren, incidentjes en mensen die iets teveel hebben gedronken”, aldus een woordvoerster. Ze noemt de aanloop in lijn met de meeste Koningsdagen.

De viering in Amsterdam kende geen grote incidenten. De politie had zaterdagavond veertien personen aangehouden. Dat zijn er beduidend minder dan de zevenentwintig mensen die vorig jaar werden aangehouden voor ‘Koningdag-gerelateerde’ incidenten. Het aantal incidenten - bijvoorbeeld door ruzies, openbare dronkenschap en vechtpartijtjes - ligt wel iets hoger dan vorig jaar, laat een woordvoerder van de politie weten.

Het enige incident op het spoor was in Castricum waar een groep van ongeveer vijftig jongeren vernielingen aanrichtte in een trein, meldt de NS. Na een eerste inspectie blijkt de schade aan de trein die bij Castricum werd weggesleept mee te vallen, maar de spoorwegen willen de schade wel verhalen op de dader(s). Zaterdag was een persoon aangehouden.

Ook de Koningsnacht verliep overwegend rustig in de hoofdstad hoewel ambulances opvallend vaak moesten uitrukken voor dronken minderjarigen. Vrijdagnacht werden in Almere zeker tien mensen aangehouden, vooral voor wapenbezit. De Koningsnacht in Boxmeer werd volgens het Brabants Dagblad ontsierd door een massale vechtpartij. Er zouden tientallen jongeren bij betrokken zijn geweest en er zouden slagwapens zijn gebruikt. Wat de aanleiding voor de massale knokpartij is geweest, is bij de politie niet bekend.

Duik

Het bezoek van de koninklijke familie aan Amersfoort trok 45.000 mensen. Bij het afscheid van de koning en zijn gezin liet de politie weten dat het Eemplein vol was en er niemand meer bij kon. Klimaatactivisten van Extinction Rebellion grepen de feestdag aan om actie te voeren tegen de stijgende zeespiegel. Op de kade vlakbij de Koppelpoort in Amersfoort, waar het gezelschap langsliep, hielden ze spandoeken op met de teksten ‘The oceans are rising, so are we’ en ‘Welkom in Amersfoort aan zee’.

Koning Willem Alexander en koningin Maxima sieren een deurbel tijdens Koningsdag 2019 in Amsterfoort. © BSR Agency

De activisten droegen een zwemvest en een deel van hen dook na het passeren van de koning het water in. Het was volgens de actievoerders een actie met een knipoog om ‘het Nederlandse volk wakker te spetteren’ en de aandacht te vestigen op de voorziene gevolgen van de klimaatverandering. “Als we nu niets doen ligt Amersfoort straks aan zee”, verklaarden ze. De van origine Britse burgerlijke ongehoorzaamheidsbeweging Extinction Rebellion kwam deze week met tienduizenden mensen in vele landen in opstand.