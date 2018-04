Koningsdag in Groningen: high fives, selfies, muziek en af en toe een serieuze noot

Een Koningsdag die bestaat uit een tweeënhalf uur durende rondgang door de stad met feestelijke elementen, maar ook serieuze. En dat dit ernstiger inhoudelijke deel over de aardbevingsproblematiek ging, lag voor de hand.

Maar eerst heet de 12-jarige Javano Zwiers, kinderburgemeester van de stad, de koning (blauw pak, lichtblauwe das, wit overhemd) en de koningin (rode lange jas met bijpassende baret, handtras en hoge pumps) vanaf een verhoging welkom. Javano was ‘heel zenuwachtig’, meldde hij voor het gezin met de drie dochters uit de mooie oude poort van hotel Prinsenhof tevoorschijn kwamen, na de confettiknal. Maar met rode konen en een grote glimlach straalt hij na afloop. “De koning en de koningin, ze zijn echt heel leuk.”

De koning is inmiddels alweer in een gesprekje met bondscoach Ronald Koeman verwikkeld die een voetbalclinic geeft aan jonge Groningers. Kroonprinses Amalia knoopt verderop op dit eerste plein van hun tocht een praatje aan met de 11-jarige Hebel. Hij toont haar hoe een drone kan vliegen met zijn afstandsbediening. “Ik heb haar gezegd: Mag ik u leren hoe u met een drone moet vliegen? Ze heeft het geprobeerd. Nou.. ze moet nog wel goed dooroefenen.”

"Wordt er nu beter naar u geluisterd?", vraagt Willem-Alexander aan een van hen. "Voor mij is het niets nieuws, maar we willen ook de rest van Nederland graag laten zien wat hier speelt", zegt de koning.

Op de Grote Markt in het centrum is tijd ingeruimd voor een gesprek met gedupeerden van de aardbevingen in deze provincie. De familie loopt langs statafels en neemt er de tijd voor. Bij de ingang van de markt zijn posters gehangen die er niet omheen draaien: ‘De angst is terug in Groningen’ valt er te lezen en ‘U woont hier in een kaartenhuis’. Met foto’s van huizen met diepe scheuren op de achtergrond. De burgemeester van de hard getroffen gemeente Loppersum, Albert Rodenboog, begeleidt de gesprekken met slachtoffers.

Anneke de Jong (43) is zo’n slachtoffer en heeft kort geleden vernomen dat zij gecompenseerd gat worden voor de schade aan haar huis in Ten Boer . “We hebben lang zwaar in onzekerheid gezeten en ik sta hier ook met wat gemengde gevoelens,” zegt ze. Maar ze is tevreden, zowel de koning als koningin Máxima spraken met haar. “Máxima zei: 'Het is belangrijk dat er vandaag aandacht is ook voor deze realiteit'. Ik vond haar een positieve energie uitstralen.” De Jongs meegereisde buurman Gijs Noorlander (41) stemt daarmee in. “Er is een omslag gaande in het denken over de problemen in Groningen met de aardbevingen. We zijn hen dankbaar.”

Koning Willem-Alexander, de prinsessen Ariane en Alexia en koningin Máxima. © ANP

Even verderop laat koning Willem-Alexander zich alweer informeren over alternatieve energie, door student Jeroen Brattinga (20) van de Hanzehogeschool. Hij draait aan een handel, maakt daarmee stroom en laat een speelgoedbusje rijden. Ook Brattinga is enthousiast over de koning, zegt hij als deze doorloopt naar het volgende programmapunt. “Hij is heel erg spontaan en interactief.”

Voor café Soestdijk zingen prins Maurits en prinses Marilène uit volle borst ‘Zij gelooft in mij’ van André Hazes mee

Een tweede inhoudelijk deel van het programma op de Koningsdag doet de planning uitlopen. Voor het academiegebouw vertellen Nobelprijswinnaar Ben Feringa, hoogleraar in Groningen, en zijn studenten over hun onderzoek. Intussen staan een straat verderop de joelende studentenverenigingen klaar voor het volgende feestelijke onthaal. Uit volle borst, bierblikjes in de hand, wordt gezongen en gejoeld als de stoet voorbijloopt. ‘Amalia kom hier studeren’ staat op een laken geschreven dat van een propvol balkon hangt. Voor café Soestdijk zingen prins Maurits en prinses Marilène uit volle borst ‘Zij gelooft in mij’ van André Hazes mee.

Het eindigt feestend op de Vismarkt, waar ‘Mien Grunneger Stad’ door verschillende artiesten wordt gezongen. Het oranjepubliek is dan echt los en zingt mee. Het Noordpool Orkest begeleidt. Burgemeester Peter den Oudsten van Groningen komt nog even terug op de serieuze gaswinningsproblematiek. Daar is de koning zeer bij betrokken en dat waardeert hij. Ook de koning zelf spreekt kort, voor hij met zijn gezin vertrekt: “Jullie staan voor jezelf. Er gaat niks, maar dan ook niks boven Groningen.”