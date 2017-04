Koninginnesoep (voor Koningsdag)

Om nog maar te zwijgen van al die arme toeristen die met reisgids in de hand nog elk jaar verdwaasd rondlopen op de 30ste, op zoek naar het beloofde feestgedruis.

Alles wat ‘Koninginne’ was, is nu omgedoopt tot ‘Konings’. Maar de koninginnesoep heeft gelukkig stand gehouden. Alleen is er jaren geleden door de spellingsbobo’s een lelijke tussen-n in gefriemeld.

Want het is weliswaar Koninginnedag en Koninginnefeest, maar - blijkens uitzonderingsregel 8.E - koninginnensoep en koninginnenhapje. Volgens Honig is Koninginnensoep (met hoofdletter én tussen-n) een ‘echte Hollandse klassieker’. Dat klinkt logisch, immers Emma en Juliana en Beatrix, maar helaas, net zomin als hollandaisesaus is deze culinaire creatie onze eigen vondst.

In de zeventiende eeuw hadden de Fransen, het zal eens niet, namelijk al een ‘potage à la reine’. Een verfijnde, blanke soep op basis van gevogelte. Op de aanbevelenswaardige culinair-historische website coquinaria.nl kunt u er van alles over lezen.

Door de eeuwen heen werd de soep steeds aangepast, maar het majesteitelijke karakter bleef. Op enig moment doken er ineens dobberende doperwten en miniblokjes wortel in op, en het zou me niks verbazen als dat dan weer wél onze vaderlandse verdienste is; wij houden immers heel erg van gezellige dingetjes in ons eten.

Koning op het gebied van pakjes vol gezellig gefrutsel is Honig. Deze soep bevat royaal zout (2,3 gram per portie), maar wortel moet u zelf toevoegen. Bedrijfspolicy. De consument zelf verse groente erbij laten doen geeft namelijk het gevoel goed bezig te zijn voor de eigen onderdanen. Het is ook vast om die reden dat Honig de hoeveelheid zelftoevoegwortel in de nieuwe verpakking plots heeft opgeschroefd van 75 naar 250 gram.

Speciaal voor Koningsdag hierbij mijn versie, met extra veel groente. Vooral het geheime ingrediënt bloemkool maakt ’m vorstelijk romig.

Zelf maken?

Bereiding:

Laat de bouillon heet worden. Giet wat kokend water op de doperwten en laat zo staan. Snipper de ui, snij de wortels in plakjes (of in piepkleine blokjes, als u daar het geduld voor hebt), de aardappelen in stukjes. Verhit wat boter in een soeppan met dikke bodem. Fruit de ui en wortel 3-4 minuten. Bestrooi met een eetlepel bloem en fruit even mee.

Voeg de hete bouillon toe, plus de bloemkoolroosjes, aardappel, zout, peper en cayennepeper. Breng aan de kook, laat op laag vuur onder een deksel 5 minuten sudderen. Vis twee flinke soepopscheplepels groente uit de soep en houd apart. Pureer de rest van de soep samen met de room en mosterd fijn met blender of staafmixer. Hak de peterselie fijn.

Schep samen met de achtergehouden groente en de uitgelekte doperwten door de soep. Proef op zout en peper.