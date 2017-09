Koningin Máxima ingetogen gekleed op Prinsjesdag

Ze droeg een klassieke a-lijn japon gemaakt uit een transparante brokaat, een fijne zijden stof, met ingeweven grove bloemen in aquamarijn. De jurk is volgens kenners een ontwerp van het Belgische modehuis Natan. “Haar avondkleding is meestal Nederlandse ontwerp,” zegt royalty mode-expert Josine Droogendijk, “maar zestig procent van haar dagkleding komt van Natan.” De schoenen, in een aquamarijntint met een bandje dwars over de voet en enkel, waren van Nederlandse makkelij, zag Droogendijk: “Soms laat de koningin bijpassende schoenen maken, maar dit paar van ontwerper Jan Taminiau had ze al in de kast staan en paste mooi.”

Met herenkleding, zeker voor dit soort gelegenheden, kun je wat minder creatief zijn

De japon noemt Droogendijk mooi en ingetogen. Ze denkt niet dat de ingetogen kleur van haar ensemble te maken heeft met de situatie op de Bovenwindse eilanden, waar de koning de Troonrede mee opende, of het recente overlijden van haar vader. “De jurk wordt vaak al maanden van tevoren gemaakt, het lijkt me toeval. Ook omdat ze in het verleden, bijvoorbeeld na het overlijden van prins Friso en MH17, gewoon goud en felrood droeg.”

De halsketting met drie rijen diamanten die de koningin droeg, komt uit de Koninklijke kluis, zegt Droogendijk. “Beatrix en Juliana hebben dit collier ook gedragen.” Van de broche, een strik met vandaag een robijnen hanger, is de herkomst onduidelijk.

In de grootte van haar hoed varieert Máxima, dit jaar droeg ze een kleine zonder rand in de kleur van haar jurk. “De mensen langs de weg zullen er blij mee zijn geweest, omdat ze haar gezicht zo goed konden zien,” zegt Droogendijk.

Koning Willem-Alexander droeg een jacquet met grijs vest en het draaginsigne Ridder Militaire Willems-Orde. “Met herenkleding, zeker voor dit soort gelegenheden, kun je wat minder creatief zijn”, merkt Droogendijk op.

Overigens zal Máxima al gauw iets anders hebben aangetrokken, want kort na de balkonscène vloog de koningin naar New York, voor haar werkzaamheden voor de VN.

