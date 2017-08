Koningin Máxima bezoekt zieke vader

Zorreguieta lijdt al enkele jaren aan leukemie (bloedkanker). Máxima was vorig jaar twee keer in Argentinië. In oktober voor haar werk voor de Verenigde Naties, en in december om de kerstdagen met haar ouders en familie door te brengen in Villa La Angostura, een natuurgebied aan de voet van de Andes.

Het is niet bekend wat de precieze gezondheidssituatie van Zorreguieta is. Dit voorjaar was hij nog in Nederland om de vijftigste verjaardag van koning Willem-Alexander bij te wonen. Aansluitend ging hij met de koninklijke familie op vakantie in Oostenrijk. Leukemie is op hoge leeftijd echter moeilijk te behandelen en kan tot plotselinge verslechtering lijden.

De gezondheid van Zorreguieta wordt in Argentinië scherp in de gaten gehouden. Vorig jaar werd hij behandeld aan een hoofdwond, nadat hij op zijn vakantieadres was gevallen. Zijn korte ziekenhuisopname leidde destijds tot berichten in Argentijnse media.

Opschudding In november 2014 ontstond er grote ophef nadat Argentijnse kranten meldden dat de vader van Máxima was overleden. Het bericht ging als een lopend vuurtje de wereld over en zorgde ook in Nederland even voor opschudding. Al snel werd echter duidelijk dat de Argentijnse kranten zich hadden vergaloppeerd. In Nederland was dit weekeind enige ophef omdat het koningspaar niet aanwezig was bij de finale van het Europees kampioenschap voetbal voor vrouwen. Het familiebezoek van Máxima was niet vooraf aangekondigd. Na het ziekenbezoek in Argentinië kon Máxima zich in elk geval verheugen over de winst van de voetbalsters. Via Twitter feliciteerde het koninklijk paar de vrouwen met de Europese titel. "Geweldige prestatie", schreven ze. "Nederland heeft genoten van een spectaculair toernooi!"

