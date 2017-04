Koning zeldzaam openhartig op tv

Een onderdrukte snik van de man die vandaag zijn vijftigste verjaardag viert, gaf blijk van zijn aanhoudende verdriet over het verlies van zijn broer Friso, een litteken dat nooit zal verdwijnen.

Lees verder na de advertentie

Bij aankomst van interviewer Wilfred de Jong bij De Eikenhorst in Wassenaar was nog de stijvigheid te zien die van de koning bij officiële gelegenheden bekend is. Maar gaandeweg het gesprek ontdooide hij.

Eerst bij de boekenkast in de bi­bliotheek, waar hij met een accent Nelson Mandela imiteerde. Later op de bank, waar hij vrijmoedig sprak over de omgang thuis, toen hij met zijn broers nog bij zijn ouders woonde. “Het was thuis hakken of gehakt worden”, zo zei de koning. Hij vond zichzelf als puber brutaal, een jongen die zijn woordje klaar had en fors uit de hoek kon komen. Dat voor jezelf opkomen leerde hij thuis met zijn broers, met wie met hij menig verbaal robbertje uitvocht. Juist die ad-remheid, zo openbaarde hij, heeft hem jarenlang gehinderd bij het spreken in het openbaar, bang als hij was te openhartig of brutaal gevonden te worden.

Het was thuis hakken of gehakt worden

Het interview leek op een versie van ‘Zomergasten’, het tv-programma dat De Jong een aantal jaren presenteerde, waarbij aan de hand van beeldmateriaal over iemands persoonlijke leven wordt gepraat. Het was de opzet waar de koning uitdrukkelijk voor koos. “Ik wil dat mensen weten wie die man is die vijftig wordt, maar zich nog dertig voelt.”

Olympische Spelen Bij de beelden zat een fragment over de gijzeling van Israëlische sporters tijdens de Olympische Spelen van 1972 in München. Willem-Alexander gaf een inkijk in de wereld van zijn vader door te vertellen hoe traumatisch deze gebeurtenis voor hem was. “Hij vond het verschrikkelijk dat tijdens de Olympische Spelen Duitsland niet in staat was om de Israëliërs te beschermen. Daar was hij kapot van”, zei Willem-Alexander, die tevens stelde dat de verschrikkingen van de Holocaust tot op de laatste dagen op de schouders van prins Claus drukten. “Hij was een wereldburger en Europeaan, maar voor de oorlog voelde hij zich als Duitser medeverantwoordelijk.” Pas tijdens de tijd in het leger leerde ik langzaam accepteren dat ik later het ambt van moeder over zou nemen De militaire dienst na zijn middelbare schooltijd was cruciaal voor zijn karakterontwikkeling, vertelde de koning. Hij had minder structuur en discipline in zijn leven gehad als hij na zijn schoolexamen direct was gaan studeren. “Pas tijdens de tijd in het leger leerde ik langzaam accepteren dat ik later het ambt van moeder over zou nemen”, erkende hij. Hij gaf ruiterlijk toe dat hij in zijn jeugd zo nu en dan losbandig leefde door veelvuldig naar feesten te gaan. “Ik zocht de grenzen op en ging eroverheen.” Datzelfde houdt hij ook zijn oudste dochter Amalia voor. “Ken je eigen grenzen. Ga daar overheen. Maak fouten. Dat heb ik ook gedaan. Want als je jezelf niet kent, kun je nooit een publiek ambt goed vervullen.” Lees ook: 'Met een interview voorkomt de Koning overdadig roddelen'

Trouw.nl is vernieuwd. Ter kennismaking mag u nu gratis onze artikelen lezen.