Koning op bezoek in Ierland mijdt gevoelige grensregio

“Wij vinden het heel belangrijk dat we schouder aan schouder met onze Ierse vrienden staan om de klappen op te vangen van het Brits vertrek uit de Europese Unie en kijken hoe we op een andere manier na de brexit samen door kunnen gaan.” Dat zei koning Willem-Alexander ter afsluiting van het driedaags staatsbezoek aan Ierland. Hij bracht samen met koningin Máxima de laatste dag van het bezoek door in de Zuid-Ierse havenstad Cork, waar ze deelnamen aan een handelsmissie.

Er zijn dit jaar meerdere bezoeken aan de grens geweest. Juist daarom hebben we voor Cork gekozen. Willem-Alexander

Dit staatsbezoek stond in het ­teken van het tonen van solidariteit met de Ieren. Het land zal economisch gezien immers het meest te lijden hebben onder de brexit. Daarnaast leunen de Ieren sterk op de andere 27 EU-landen voor hun eis om onder alle omstandigheden de grens tussen Ierland en Noord-Ierland open te houden. In dat licht was dit staats­bezoek ook voor Ierland een welkome bevestiging van de relatie met Nederland en de rest van de Europese Unie.

Daarnaast spraken beide landen ook af om in de toekomst meer economische banden aan te gaan. In Cork ondertekenden vertegenwoordigers van de havens van Amsterdam en Cork de intentie om veel meer te gaan samenwerken. Na het vertrek van de Britten uit de EU zoeken de Ieren naar nieuwe scheepvaartverbindingen om het Verenigd Koninkrijk heen.

Gevoelige grensregio De koning deed tijdens het driedaags bezoek niet de gevoelige grensregio aan, iets waarmee hij als staatshoofd de solidariteit op dat punt veel kracht had kunnen bijzetten. “Er zijn dit jaar meerdere bezoeken aan de grens geweest. Minister Blok (van buitenlandse zaken, red.) is er geweest en ook een Kamerdelegatie. Juist daarom hebben we voor Cork gekozen. We willen het hele land bestrijken”, zei hij tijdens het gesprek met de Nederlandse media na afloop van het bezoek. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima bij een bijeenkomst in de Botanical Gardens, tijdens de tweede dag van hun bezoek aan Ierland. © ANP

Opnieuw brexit Zo domineerde de brexit al voor de tweede keer achter elkaar een staatsbezoek. In oktober bezocht het koninklijk paar het Verenigd Koninkrijk. Toen benadrukte Willem-Alexander al dat hij graag wil zien dat Nederland en de Britten goede buren zullen blijven, de Britse stem om de Europese Unie te verlaten ten spijt. En dat verklaart vermoedelijk ook waarom hij de grensregio niet bezocht: een politiek gevoelige kwestie is iets waar het staatshoofd zich liever niet in mengt. Ook toonde Willem-Alexander zich zeer positief over de ontwikkeling die Ierland heeft doorgemaakt. “Er is hier veel veranderd. De eerste keer dat ik hier kwam, is 41 jaar geleden. Ierland was toen nog het land van de Troubles, de strijd tussen Noord- en Zuid-Ierland. Een naar binnengekeerd land, net lid geworden de Europese Unie. Heel bijzonder hoe dit land zich ontwikkeld heeft naar een open, modern, op ICT gericht land.”

