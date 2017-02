Koning Albert, vader des vaderlands, behalve voor zijn kinderen

De buitenechtelijke Delphine

Lees verder na de advertentie

Ze lijkt op zijn moeder: de op jonge leeftijd verongelukte koningin Astrid. Ze heeft de neus van de Van Saksen - Coburgs, de smalle lippen, het hoge voorhoofd, dezelfde kin. In België twijfelt dan ook geen mens eraan dat de 48-jarige Delphine Boël de buitenechtelijke dochter is van de Belgische koning Albert II.

Delphine Boël. © Photo News

De nu 82-jarige Albert volgde in 1993 zijn plotseling overleden broer Boudewijn op. Na een succesvol koningschap deed hij in 2013 troonsafstand en volgde zijn oudste zoon Filip hem op. Maar de vorst die erin slaagde het verdeelde België bijeen te houden, liet zijn gezin in scherven uiteen vallen.

Jarenlang kon Albert haar verborgen houden, maar op het ongunstigste moment werd ze toch publiek. In 1999, vlak voor het huwelijk van kroonprins Filip, onthulde een jonge journalist het bestaan van Alberts buitenechtelijke dochter: Delphine Boël. Haar moeder is barones Sybille de Selys -Longchamps, met wie Albert jarenlang een verhouding had.

Jarenlang kon Albert haar verborgen houden, maar op het ongunstigste moment werd ze toch publiek

Het paleis deed de zaak destijds af als ‘roddels’. Toch ziet Albert zich genoodzaakt er iets over te zeggen in zijn kersttoespraak: “De koningin en ikzelf hebben teruggedacht aan heel gelukkige tijden, maar ook aan de crisis die ons koppel heeft doorstaan, nu 30 jaar geleden. (…) Die crisisperiode werd ons onlangs in herinnering gebracht. Daar wensen wij niet verder op in te gaan, zij behoort tot ons privéleven.”

Voor Boël zelf volgt een hardere boodschap. Tot dan had ze sporadisch contact met Albert. Nu kreeg ze in een telefoongesprek te horen dat ze niet meer moest bellen. “Ik wil niets meer horen over deze hele geschiedenis. Trouwens je bent mijn dochter niet.” Daarmee was voor hem de kous af.

Boël woonde op dat moment in Londen en hield zich in eerste instantie gedeisd. Maar sinds haar verhuizing naar België in 2003 zoekt ze vaker de pers op en in 2013 daagde ze Albert voor de rechter om erkenning af te dwingen, liefst via een dna-test.

Om de erfenis gaat het Boël zeker niet, zegt royaltywatcher Brigitte Balfoort. Delphine’s wettelijke vader is een steenrijke zakenman, bij wiens fortuin dat van de koninklijke familie verbleekt. “Ze wil gerechtigheid. Ze heeft jarenlang enorme inspanningen gedaan om achter de schermen het contact met haar biologische vader te herstellen.” Naar eigen zeggen schakelde Boël verschillende bemiddelaars in. Ze benaderde zelfs een kardinaal om te helpen.

Toen dat allemaal niet lukte begon ze haar vader in de weg te lopen. Boël, cum laude afgestudeerd aan de Londense kunstacademie, verwijst in haar werk steeds explicieter naar haar afstamming. Ze vervaardigde onder meer een Belgische vlag met de tekst ‘truth can set you free’ en een beeld van Manneken Pis met een reusachtige penis in de Belgische driekleur. Later maakte ze van papier maché een boek met 3D-penissen en -vagina’s in de Belgische kleuren. Op het omslag de tekst ‘Family Photo Album 1966-1984’. Boël zei vorig jaar in een interview dat haar gezin (ze is getrouwd en heeft twee kinderen) steeds meer last ondervindt van het feit dat Albert haar niet erkent. Zo zou haar familie internationaal op een zwarte lijst staan, tussen dictators en terroristen, omdat ze te boek staat als onwettige dochter van Albert.

Zo zou haar familie op een zwarte lijst staan, tussen dictators en terroristen

Vier jaar geleden kopte Het Laatste Nieuws bij de aankondiging van de rechtszaak nog: ‘Kans op slagen? Nul’. Dat is nu anders, denken deskundigen. “De rechter kan een dna-test niet verplichten, maar een weigering mee te werken wel opvatten als bezwarend element”, zegt koningshuiskenner en emeritus hoogleraar hedendaagse geschiedenis Mark Van den Wijngaert. “Daarbij is er veel contextueel bewijs: brieven van Albert aan de moeder van Delphine, foto’s, getuigen die destijds met Alberts tweede gezin omgingen.”

Waarom blijft Albert dan weigeren te erkennen dat Delphine Boël zijn dochter is? Balfoort: “Ik hoor dat hij destijds wel van plan was om haar bestaan toe te geven maar dat zijn entourage hem adviseerde dat niet te doen. Het zou zijn positie verzwakken en hij wil het zijn vrouw Paola waarschijnlijk niet aandoen, die heeft dat niet verdiend vindt hij. Albert schijnt er maandenlang depressief van te zijn geweest.”

Volgens Delphine was er na de verzoening van Albert en Paola halverwege de jaren tachtig geen contact meer. Pas op haar achttiende kreeg zij van haar moeder te horen dat Albert - en niet de zakenman Jacques Boël - haar vader is. Al die jaren stuurde Albert haar cadeaus met kerst en haar verjaardag. Die stroom stokte pas toen haar afkomst werd onthuld in 1999.

Dat de oud-koning zelfs weigert op te komen dagen bij de rechtszaak wijt Van den Wijngaert aan de ‘koppigheid en standvastigheid’ van de Coburgers. “Albert heeft destijds de verkeerde keuze gemaakt. Dat is de consequentie van beginnen met liegen, het is heel moeilijk om nog een stap terug te zetten, dan beschadig je je imago nog verder.”