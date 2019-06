Komt het OM woensdag met namen en rugnummers van MH17-verdachten?

De afgelopen twee jaar kwam Bellingcat met de namen van twee mogelijk betrokken Russische officieren. Zij zouden te horen zijn op een geluidsfragment dat het OM als getuigenoproep verspreidde. In dat fragment bespreken twee mannen het transport van de Buk-raket in het oosten van Oekraïne kort voor het neerhalen van MH17.

Een logisch vervolg is dat het OM de lijst van enkele tientallen namen nu heeft teruggebracht tot de specifieke personen die de raketinstallatie bestuurden, of de mensen die verantwoordelijk waren voor de inzet van het systeem.

De vorige keer dat het internationale onderzoeksteam JIT naar buiten trad, was het aantal mogelijke verdachten teruggebracht van ruim honderd naar enkele tientallen. Tijdens een persconferentie op 24 mei 2018 zei officier van justitie Fred Westerbeke dat de Buk-raket die MH17 uit de lucht schoot, afkomstig was van een luchtafweerbrigade uit de Russische stad Koersk. Het Openbaar Ministerie had een specifieke lanceerinstallatie op het oog. Op foto’s van het transport naar het oorlogsgebied in Oekraïne waren nummers op de zijkant van de wagen te zien. Bij één wiel ontbraken de spaken.

Een snelle oplossing lijkt niet in zicht. Rusland stelt dat Oekraïne verantwoordelijk is voor de vliegramp en wil vooral over dat punt praten. Toch kunnen zaken na langdurige diplomatie worden opgelost. Rusland hield jarenlang vol dat het niets fout deed door in 2013 het in Nederland geregistreerde Greenpeace-schip Arctic Sunrise te enteren en de bemanning vast te zetten. Vorige maand troffen Nederland en Rusland ineens een schikking, waarbij het Kremlin miljoenen euro’s betaalde.

Het Russische standpunt is sinds 2014 dat MH17 op allerlei wijzen kan zijn neergeschoten, maar niet door Rusland zelf. Er is weinig reden om aan te nemen dat de reactie op de nieuwe onthullingen van het JIT anders zal zijn.

Hoe zit het met de berechting?

Een eventueel proces zal onder Nederlands recht plaatsvinden in het Justitieel Complex Schiphol. Volgens het kabinet heeft een Nederlandse rechtbank de voorkeur boven een speciaal met Australië op te richten internationaal tribunaal. Zo’n tribunaal heeft nog niet de beschikking over eigen rechters, een gebouw of procesregels.

In 2015 probeerde Nederland de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties nog zover te krijgen een MH17-tribunaal te steunen. Rusland blokkeerde dat met een veto. Het voordeel van een VN-tribunaal is dat landen verplicht zijn mee te werken en verdachten uit te leveren. Als landen buiten de VN om samen een tribunaal oprichten, bestaat die verplichting niet.

Mogelijke Russische verdachten zullen niet snel voor een Nederlandse rechter verschijnen. De Russische grondwet verbiedt het uitleveren van eigen onderdanen. In Oekraïne is dat ook het geval, maar de regering in Kiev heeft beloofd dat Nederlandse rechters via een videoverbinding eventuele Oekraïense verdachten mogen berechten. Zij zullen de straf dan in eigen land uitzitten. Met Rusland is zo’n afspraak niet gemaakt.

Toch blijft het vooruitzicht op een MH17-proces vervelend voor Rusland. Zelfs als de verdachten in absentia berecht worden, zal het uitdraaien op een grote zaak die internationaal veel aandacht trekt. Zo kan het neergeschoten vliegtuig de internationale reputatie van Rusland nog jarenlang schade berokkenen. Minister van buitenlandse zaken Stef Blok zei vorig jaar al dat Nederland niet van plan is op te geven. “Misschien dacht Rusland in het begin dat het een keer ophoudt. Maar wij houden niet op.”