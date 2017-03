Komt het nog goed tussen Aboutaleb en de Turkse consul?

De burgemeester voelt zich 'gruwelijk misleid' door de consul, die hem 'op schandalige wijze' heeft voorgelogen over de komst van minister Kaya, zei hij zaterdagnacht. Ondanks herhaalde verzoeken, ontkende de consul dat een minister op weg was naar Rotterdam. Ondertussen riep hij volgens de burgemeester mensen op bij het consulaat te demonstreren.

Donderdag debatteert de Rotterdamse gemeenteraad over de gebeurtenissen van zaterdag. VVD-fractieleider Antoinette Laan wijst erop dat de raad niets te zeggen heeft over de consul-generaal. "Daar kan ik persoonlijk van alles van vinden, maar als gemeenteraad van Rotterdam zijn we niet de Verenigde Naties." Ze wil het hebben over het politieoptreden van zaterdag, dat volgens haar een compliment verdient. CDA-fractievoorzitter Sven de Langen is bijzonder kritisch op de consul-generaal. "Het is de zoveelste keer dat hij een verwerpelijke rol speelt" (zie kader). De Langen weet ook dat Rotterdam niet over de diplomatieke post gaat. "Maar met deze man valt niet meer te werken. De diplomatie moet proberen hem te vervangen." De Turkse ambassade, waar de consul generaal onder valt, wil niet reageren.





In stilte vervangen

Volgens Jan Melissen, hoofd diplomatieke studies bij Clingendael, zal de burgemeester noch buitenlandse zaken de komende tijd stevig aandringen op het vertrek van Ayyildiz. "Het ligt voor de hand dat deze consul in Rotterdam blijft, tot de crisis wat geluwd is."



Als de schijnwerpers niet meer op Turkije en het consulaat gericht zijn, zal de consul in stilte vervangen worden, vermoedt Melissen. "Het is in het belang van alle partijen - Rotterdam, Turkije en de Turkse Nederlanders - dat de consul-generaal goed kan functioneren. De werkrelatie tussen de consul en het stadsbestuur is buitengewoon belangrijk." De burgemeester is verantwoordelijk voor de openbare orde en veiligheid in de stad. "Dan kan het niet zo zijn dat hij gedwarsboomd wordt als hij zijn werk moet doen." Hij noemt het voorbeeld van de Russische diplomaat Dmitri Borodin, die in 2013 door de politie werd aangehouden, nadat hij in dronken toestand agenten uitschold. "Dat was een grote rel, waar Rusland veel ophef over maakte. Na een paar maanden is Borodin in stilte vervangen." De Rus is beschadigd uit de affaire gekomen, zegt de diplomatie-expert. "Je kunt haast zeker weten dat zijn volgende post geen goede post was." Overigens is het aannemelijk dat het optreden van Ayyildiz met instemming van Ankara was, zegt Melissen.

Mocht Nederland de consul toch willen uitzetten, dan zal eerst de ambassadeur op het matje worden geroepen, waarna de consul persona non grata kan worden verklaard. Melissen: "Maar dat zou een grote escalatie zijn. Het is in ieders belang nu te de-escaleren."