Komt de wereld nog onder die staalheffingen uit?

De Amerikaanse president Donald Trump kan niet zeggen dat ze hem niet gewaarschuwd hebben: zijn economische adviseur vertrok, zijn partij ziet er niets in en bondgenoten waarschuwden tegen het opleggen van invoerheffingen op staal (25 procent) en aluminium (10 procent). Is een handelsoorlog onvermijdelijk? Vier manieren om die heffingen alsnog onschadelijk te maken of te omzeilen.

Optie 1: het Congres grijpt in Direct nadat Trump zijn besluit ondertekende, kondigde senator Jeff Flake aan dat hij een wet zou indienen om de heffingen weer terug te draaien. Theoretisch is dat mogelijk: handelsbeleid is het terrein van het Congres. Het heeft dat in de praktijk aan de president gedelegeerd, maar kan daar ook een einde aan maken. "Het Congres mag niet medeplichtig zijn als de regering op een economische ramp afkoerst", zei Flake. Maar een wet die president Trump niet bevalt, kan hij met een veto treffen - en dan zijn er tweederde meerderheden nodig in beide kamers van het Congres om dat ongedaan te maken. Daar zal moeilijk aan te komen zijn. Er zijn zowel Democraten als Republikeinen die in november hopen te worden herverkozen in districten en staten waar de staalindustrie met moeite overleeft, of slechts nog voortleeft als een droeve herinnering.

Optie 2: uitzonderingpositie De ene staalimport in de andere niet. Vanuit Nederland deed gisteren Tata Steel het verzoek om niet onder de heffingen te vallen. Het IJmuidense bedrijf verkoopt staalproducten naar de Verenigde Staten die daar niet gemaakt worden. "Veel Amerikaanse bedrijven zijn afhankelijk van onze producten", zei directeur Theo Henrar. We gaan heel eerlijk zijn, we gaan flexibel zijn, maar we gaan wel de Amerikaanse werknemer beschermen president Donald Trump President Trump liet donderdag doorschemeren dat er voor bedrijven en landen over uitzonderingen te praten valt, en dat hij daarbij vooral let op de economische gevolgen. "We gaan heel eerlijk zijn, we gaan flexibel zijn, maar we gaan wel de Amerikaanse werknemer beschermen."

Optie 3: concessies doen Mexico en Canada zijn een maand lang vrijgesteld van de heffingen, en die periode kan verlengd worden als er goede voortgang wordt geboekt bij de onderhandelingen over het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag Nafta. Die vrijstelling lijkt daardoor eerder op chantage dan op een gunst. Maar Canada heeft goede hoop op meer. Het land heeft vanouds een hechte relatie met de VS, en premier Justin Trudeau doet zijn uiterste best om op goede voet te blijven met Trump. Volgens commentator John Ivison van de conservatieve krant The National Post lijkt hun verhouding op die van de pestkop en het watje van de klas: Trump kan het zich permitteren naar Trudeau te luisteren, omdat hij zich niet door hem bedreigd voelt. Ook voor andere landen staat de deur open voor een speciale behandeling, maar dan vooral als beloning voor 'gelijk oversteken' op het gebied van invoerrechten en handelsbelemmeringen. Zo heeft Trump in het verleden kritiek geuit op Japan omdat het zo weinig Amerikaanse auto's importeert.