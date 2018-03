Komst Unilever is pyrrusoverwinning

Het lijkt vooral een symbolische overwinning voor Nederland: de keuze van Unilever om verder te gaan als Nederlands bedrijf met een Nederlands hoofdkantoor, terwijl het tot dusver een Brits-Nederlands bedrijf was. Veel verandert er namelijk niet bij de multinational, die bekend is van onder meer zeepmerk Dove en ijsmaker Ben & Jerry's. Misschien dat er honderd - waarschijnlijk minder - banen naar Rotterdam verhuizen, waar voortaan het enige hoofdkantoor zetelt. Verder blijft alles hetzelfde bij het voedings- en wasmiddelenconcern. Maar zo'n overwinning is, hoe symbolisch ook, niet zonder gevolgen.

Unilever ontkent dat het besluit iets met de Brexit te maken heeft. Toch is het sluiten van het Britse hoofdkantoor een heftige psychologische dreun voor de Britten. En dan vooral voor de Britse premier Theresa May. Immers, wat Unilever officieel ook zegt, tegenstanders van de Brexit zullen het vertrek van de multinational afschilderen als een desastreus gevolg van het geplande vertrek uit de Europese Unie. Zo wordt het lastiger voor May om vol te houden dat het Verenigd Koninkrijk ook na de Brexit een aantrekkelijk land blijft voor grote internationale bedrijven.

Bovendien kan Unilever andere bedrijven met een Brits hoofdkantoor op ideeën brengen. "Dit kan het begin zijn van een serie bedrijven die het Verenigd Koninkrijk gaan verlaten", zegt Wim Elving, universitair docent bedrijfscommunicatie aan de Universiteit van Amsterdam. "Er zijn te veel onzekerheden over hoe de Brexit eruit komt te zien. En bedrijven houden niet van onvoorspelbaarheid."

Symbolisch of niet, de keuze van Unilever leidt tot een juichstemming in Nederland. De Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb zwol gisteren van trots. Logisch, want het imago van Rotterdam zal ongetwijfeld profiteren van de reputatie van Unilever als duurzaam en maatschappelijk betrokken bedrijf. Topman Paul Polman staat erom bekend dat hij duurzame ontwikkeling in een hoog vaandel heeft staan. Ook toonde hij zich kritisch over de extreem hoge beloningen van topmannen, inclusief zijn eigen beloning. "Behalve economische waarde vertegenwoordigd Unilever ook een maatschappelijke waarde", zegt Elving. "Dat is vernieuwend en straalt op Rotterdam af. Als Shell deze keuze had gemaakt, was daar geen sprake van geweest."

Geschrokken

Unilever had sinds de fusie van de Nederlandse Margarine Unie en de Britse zeepfabriek Lever Brothers in 1930 altijd twee hoofdkantoren, een in Nederland en een in het Verenigd Koninkrijk. Ook had het bedrijf twee rechtsvormen, een Britse PLC en een Nederlandse NV. Geschrokken door een overnamebod van concurrent Kraft Heinz ging de Unilevertop vorig jaar weer eens kritisch kijken naar deze duale structuur en concludeerde dat deze onnodig veel geld kostte. Eerder uitte de topman van Unilever ook al twijfels over de dubbelzinnige constructie, die het lastiger maakt om binnen de organisatie veranderingen door te voeren of om overnames te doen. Hoogleraar Van Riel denkt dat verstandig is dat het bedrijf de structuur nu versimpelt. "Het doorhakken van zo'n knoop leidt tot veel emotie, maar het komt het imago van Unilever ten goede omdat het bedrijf inzichtelijker wordt."

Unilever gaat nu dus verder als Nederlands bedrijf. De officiële reden om voor Nederland te kiezen was dat het aantal Nederlandse aandelen van het bedrijf groter is dan het aantal Britse aandelen in het concern. Ook wordt er meer in Nederlandse Unilever-aandelen gehandeld, zo stelt Unilever.

Unilever probeerde het verlies voor het Verenigd Koninkrijk overigens mooi te verpakken. Zo benadrukte Unilever dat het hoofdkwartier van twee van de drie bedrijfsafdelingen in Londen blijft en dat het besluit geen gevolgen heeft voor de 7300 werknemers van Unilever in het Verenigd Koninkrijk en de 3100 werknemers in Nederland.