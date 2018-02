Komst Federer naar ABN Amro-toernooi leidt tot enorme run op kaartjes

De affiches van het ABN Amro-tennistoernooi vertellen nooit het hele verhaal en zeker niet de hele waarheid. In het verleden is het meer dan eens voorgekomen dat de geportretteerde spelers niet in Rotterdam te bezichtigen waren. Dit jaar is het verhaal anders. De grote trekpleister in Ahoy, Roger Federer, stond niet op de affiches, want de Zwitser had het toernooi in de Maasstad aanvankelijk niet in zijn schema opgenomen.

Natuurlijk waren er ook dit jaar de gebruikelijke afzeggingen. Titelverdediger Jo-Wilfried Tsonga en Nick Kyrgios, wel aanwezig op de promotie-posters maar allebei geblesseerd, annuleerden de reis naar Rotterdam. Hun afwezigheid wordt echter goedgemaakt door de komst van Federer, de twintigvoudig grandslam-winnaar die ruim een week geleden contact zocht met toernooidirecteur Richard Krajicek.

Als Federer in Ahoy de halve finales haalt, lost hij Rafael Nadal af als koploper op de we­reld­rang­lijst

Zo wordt de 45ste editie van het toernooi opgeluisterd met Federer, in 2005 en 2012 winnaar in Ahoy. De 36-jarige Zwitser was het enige lid van de Big Four die niet door Krajicek was benaderd. Diens afmelding in 2016 lag nog te vers in het geheugen van de toernooidirecteur. Hij had dat jaar al zijn geld gezet op Federer, die zich uiteindelijk afmeldde met een knieblessure. Dat risico wilde Krajicek dit keer niet nemen.

Om de onverwachte en late komst van Federer nu financieel mogelijk te maken was een belletje naar de bank voldoende. Gisteren landde de tennislegende rond 18.30 uur op Rotterdam Airport en spoedde hij zich naar Ahoy om op het center court een uurtje te trainen met Thiemo de Bakker. Vandaag geeft hij een persconferentie, waarop hij ook zal uitleggen waarom hij toch naar Rotterdam is gekomen.

In de 45-jarige geschiedenis van het toernooi werden nooit eerder op voorhand al zoveel kaarten verkocht Perschef Dimitri Bonthuis

Run op kaarten De mogelijkheid om weer de nummer één van de wereld te worden, zal zonder twijfel een zwaarwegende reden zijn voor de plotse verandering in zijn schema. Als hij in Ahoy de halve finales haalt, lost hij namelijk Rafael Nadal af als koploper op de wereldranglijst. Een plek bij de laatste vier levert 300 punten op en de achterstand op Nadal bedraagt nu 155 punten. Federer was in november 2012 voor het laatst nummer één. Mocht zijn missie in Rotterdam slagen dan wordt hij de oudste aanvoerder van de mondiale lijst sinds Andre Agassi (33). De komst van Federer naar Ahoy heeft geleid tot een enorme run op entreekaarten. Vier sessies - de woensdagavond, vrijdagavond, zaterdagmiddag en de finale op zondag - zijn al uitverkocht, inclusief staanplaatsen. Volgens perschef Dimitri Bonthuis is het in de 45-jarige geschiedenis van het tennistoernooi nooit eerder gebeurd dat er op voorhand al zoveel kaarten zijn verkocht. Federer speelt op woensdagavond zijn 32ste wedstrijd in het Rotterdamse sportpaleis tegen de Belgische qualifier Ruben Bemelmans. Ook de interesse van buitenlandse media is door de aanwezigheid van Federer aangewakkerd. Zelf komt de hoofdpersoon met een kleine delegatie. Hij wordt in Rotterdam alleen vergezeld door zijn coach Ivan Ljubicic, zijn fysiotherapeut en zijn racketbespanner. In 2012, het jaar dat hij de titel won, nam hij zijn hele gezin mee. In de presidentiële suite van het hotel werd toen een extra deur aangebracht in een muur om toegang te krijgen tot de aangrenzende kamer.