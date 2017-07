Komst ‘aso-azc’ baart wijk zorgen

“Waarom is de Spaarndammerbuurt altijd de pispaal?”, roept een bewoner in de zaal. Mensen klappen. Zo’n 250 bewoners zijn bij elkaar gekomen in de aula van het 4e Gymnasium in Amsterdam-West. Vanavond kunnen ze hun zegje doen over de nieuwe opvanglocatie voor overlastgevende asielzoekers in hun buurt.

Lees verder na de advertentie

Kunt u garanderen dat onze kinderen nog alleen naar de sportclub kunnen fietsen?

Wethouder Eric van der Burg legt de overweging uit. Die is simpel. “Wij hadden het ook liever niet. Maar ze moesten ergens heen!” In de voormalige penitentiaire jeugdinrichting worden dit najaar vijftig asielzoekers opgevangen die zich elders in het land schuldig hebben gemaakt aan agressie, pesterijen, discrimineren van homo’s of vernielingen.

De bewoners van de Spaarndammerbuurt werden er vorige week over geïnformeerd, nu kunnen ze vragen stellen. “Ik ben moeder van twee voetballende kinderen en ik zie hier veel andere voetbalouders zitten. Kunt u garanderen dat onze kinderen nog alleen naar de sportclub kunnen fietsen?” vraagt een moeder.

Het gaat om mensen die een goede kans hebben op een ver­blijfs­ver­gun­ning, maar zich hebben misdragen

Voor de veiligheid zetten de gemeente en politie in de omgeving extra mensen in. Maar ook dat stelt bewoners niet gerust. “Vorige week was nog in het nieuws dat er te weinig politie is. West is overbelast”, roept iemand. “En wat doet u als de asielzoekers zich weer misdragen?”

Ronald Ligthart van het Centraal Orgaan Asielzoekers, die naast de wethouder staat, heeft moeite de vraag te beantwoorden. “Ze worden stevig toegesproken”, zegt hij. Gemor in de zaal. “Tja, zolang ze geen misdrijf begaan kunnen we ze geen vrijheid ontnemen”, zegt hij. “We proberen hun gedrag te beïnvloeden.”

“Het gaat om mensen die een goede kans hebben op een verblijfsvergunning, maar zich hebben misdragen”, zegt van der Burg. “Ze hebben geen misdaad begaan, dus het zijn niet de raddraaiers uit bijvoorbeeld Oost-Europa die hier hun kansen beproeven.”

• Joost Baks (41) - Woont met zijn gezin vlakbij het nieuwe azc Nieuwkomer Joost Baks vindt het allemaal prima. © Jean-Pierre Jans “Ik vind het goed dat er plek is voor iedereen in de samenleving. Ook voor deze asielzoekers. Ze geven misschien overlast of problemen. Dan moet je als buurtbewoner iets beter opletten. Overal kom je gekken tegen. Ik geloof in het goede in elke mens. Hopelijk helpt dit AZC ze op het goede pad. Wat moet je anders met deze mensen? Je kan ze moeilijk in een hutje op de hei zetten, of in een dorp. Hier in de stad integreren ze misschien beter. Naar de informatieavond ga ik niet. Daar komen alleen extremisten op af. Ik vertrouw erop dat onze bestuurders weten wat ze doen.”

• Nel van der Putten (73) – ‘Walgelijk vind ik het’ Buurtbewoonster Nel van der Putten is fel tegen. © Jean-Pierre Jans “‘Krijg de pestpleuris’. Dat was mijn reactie toen ik de brief van de gemeente las. Daarna heb ik hem meteen verscheurd. Dat zootje tuig komt hier de boel verzieken. We hebben al last van inbraken in de buurt. Dat wordt nu alleen maar meer. Meisjes kunnen niet meer in hun korte broekje over straat. Walgelijk vind ik het. Met mijn buurvrouwtje en dochter heb ik overlegd over de informatieavond. We gaan niet. Ik ben bang voor rellen. Ik woon hier al vierenveertig jaar, in de buurt wonen heethoofden. Vroeger waren hier knokploegen. De jongens zijn wel een beetje ouder geworden, maar de pit zit er nog in. Bovendien, dat azc komt er toch wel, wat wij ook vinden.”

• Eddy Lentelink (64) – ‘We moeten solidair zijn met elkaar’ Spaarndammer Lentelink heeft geen bezwaar tegen de komst van de problematische asielzoekers. © Jean-Pierre Jans “Nee, ik heb geen enkel probleem met asielzoekers, ook niet als ze ergens voor overlast hebben gezorgd. Mensen in de knel of op het slechte pad moet je helpen. Moeten ze onder een brug slapen dan? Dat ze problemen geven heeft ook een oorzaak. Ik woon al zestig jaar in deze buurt en ik geloof in de gemeenschap, niet het individu. We moeten solidair zijn met elkaar. De graaiers bij de banken, daar stoor ik me aan. Niet aan de gewone man die in een bak ellende zit. Geef die mensen nog een kans. Wie het te bont maakt, pik je eruit; die stuur je op den duur weg.”

Trouw.nl is vernieuwd. Vanaf nu is onbeperkte toegang tot Trouw.nl alleen voor (proef)abonnees.