Komiek met schone handen ligt op kop in Oekraïne

De politiek onervaren acteur Volodimir Zelenski, die campagne voert tegen ‘zakkenvullende’ politici in zijn land, ligt ruim aan kop in de strijd om het presidentschap van Oekraïne. In de tweede ronde op 21 april kan hij gekozen worden tot staatshoofd.

Lees verder na de advertentie

In de peilingen ging Zelenski al aan de leiding, maar de ruim 30 procent die hij vandaag volgens een exitpoll behaalde is nog beter dan verwacht. Hij laat daarmee zijn concurrenten ver achter zich. Volgens de voorlopige cijfers kwam zittend president Petro Porosjenko op bijna 18 procent van de stemmen en voormalig premier Joelia Timosjenko op ruim 14 procent. Alleen de eerste twee kandidaten gaan door naar de tweede ronde.

Door de foutenmarge de poll van 2,5 procent is het mogelijk dat Timosjenko toch nummer twee blijkt te zijn, maar de koppositie van Zelenski lijkt verzekerd. De officiële uitslag wordt waarschijnlijk vandaag bekendgemaakt. Uit peilingen is ook gebleken dat de komiek goed ligt bij kiezers die in de eerste ronde op een van de vele andere oppositiekandidaten hebben gestemd.

“Een nieuw leven, een normaal leven begint”, zei Zelenski nadat hij zijn stem uitbracht in Kiev. “Een leven zonder corruptie, zonder omkoping.” De 41-jarige komiek heeft zichzelf gepresenteerd als schone kandidaat, in navolging van het personage dat hij speelt in een populaire tv-serie. Daarin is hij een gewone burger die volkomen onverwacht president wordt nadat hij zich heeft verzet tegen de corruptie.

Toonbeeld van vuile politiek President Porosjenko, een steenrijke voormalig zakenman, is voor veel Oekraïeners een toonbeeld van vuile politiek. Zij verdenken hem ervan dat hij stemmen probeerde te kopen; de politie kreeg daarover meer dan 1600 klachten door het hele land. Timosjenko is nog altijd een symbool van de Maidan-revolutie van vijf jaar geleden waarbij president Viktor Janoekovitsj werd afgezet, maar ook zij wordt verdacht van corruptie en het kopen van stemmen. Zelenski profiteert van het feit dat hij juist geen politicus is en niet behoort tot de bestuurlijke elite in Kiev. Bovendien heeft hij concrete voorstellen gedaan die de corruptie moeten inperken, zoals een levenslang verbod op het uitoefenen van publieke functies voor iedereen die veroordeeld is wegens het aannemen van steekpenningen. Ondertussen woekert in het oosten van het land het conflict met Rusland voort. Een deel van dat gebied staat onder controle van rebellen die aan de hand van Moskou lopen, en de Krim is geannexeerd. Maar ook daarbuiten wonen veel mensen die Russisch spreken en zich niet vertegenwoordigd voelen door de politici in Kiev. Waar Porosjenko een harde lijn aanhoudt tegenover Rusland, pleit Zelenski voor onderhandelingen over de toekomst van het oosten van Oekraïne. Dat heeft hem ook in dat gebied tot een aantrekkelijke kandidaat gemaakt. Beide mannen zijn wel voor een nauwere band met de Europese Unie en de Navo.

Lees ook:

Oekraïense komiek wil écht president worden De Oekraïense Komiek Volodimir Zelenski maakt de president belachelijk in zijn tv-shows. Nu dingt hij zelf mee naar het hoogste ambt.