Kom niet aan de Thaise koning

Zeventig jaar gevangenisstraf voor het beledigen van de koning kreeg Wichai Thepwong eerder deze maand. Hij had op Facebook tien foto’s, video’s en commentaren gezet die volgens een militaire rechtbank niet door de beugel konden. Omdat Thepwong schuld bekende, werd zijn straf gehalveerd tot 35 jaar – nog altijd de zwaarste straf ooit uitgesproken voor majesteitsschennis in Thailand.

Verdubbeling Thepwong is zeker niet de enige, constateert de Hoge Commissaris voor de mensenrechten in een recente verklaring. In de afgelopen drie jaar zijn 285 mensen vervolgd voor het beledigen van de monarchie, meer dan een verdubbeling in vergelijking met de drie jaar daarvoor. Wie eenmaal voor de rechter staat, heeft bovendien steeds minder kans op vrijspraak. In de periode 2011-2013 lag het percentage vrijspraken nog op 24, in de afgelopen drie jaar daalde dat naar 10 en vorig jaar werd slechts 4 procent van de aangeklaagden vrijgesproken. De zaken vinden meestal plaats voor een militaire rechtbank, vaak achter gesloten deuren. Hoger beroep tegen een uitspraak door de militaire rechtbank is niet mogelijk. In het beste geval worden straffen achteraf verlaagd.

Alleenstaande moeder Dat gebeurde ook in het geval van de 29-jarige alleenstaande moeder Sasiwimon, die in de gevangenis werd opgezocht door een verslaggever van de BBC. Sasiwimon, die zoals meer Thais geen achternaam heeft, zegt dat de belastende commentaren buiten haar medeweten door een vriendin op haar Facebook-account zijn gezet. Ze kreeg in 2015 zestig jaar cel van een militaire rechtbank. Na een schuldbekentenis op aanraden van haar advocaat is de straf gehalveerd. Later is haar vonnis verlaagd tot twaalf jaar, wat nog altijd betekent dat haar twee dochters volwassen zijn tegen de tijd dat ze vrijkomt. De twee worden voorlopig opgevangen door Sasiwimons werkende moeder. Een leider van een groep ultra-royalisten, Krit Yeammaethakorn, zag Sasiwimons commentaar en meldde dat bij de politie. Hij heeft daar geen spijt van, vertelt hij de BBC. “Ik weet dat wij het enige land in de wereld zijn dat onze koningen nog als goden behandeld.” Koning Bhumibol was een levende godheid Krit Yeammaethakorn En die verering is terecht aldus Krit, die moest huilen bij de dood van koning Bhumibol vorig jaar. “Onze voormalige koning was een levende godheid, zo voelen de Thais dat. Ik geloof dat er in 5000 jaar wereldgeschiedenis geen andere koning is geweest die zo groot was als hij.” Die status heeft de nieuwe koning Vajiralongkorn nog niet bereikt. De zoon van Bhumibol en koningin Sirikit is drie keer gescheiden en kampt met een dubieus imago als playboy die het niet zo nauw neemt met de moraal.

Tatoeages Op internet gaan beelden rond waarop hij te zien is bij het shoppen in München, een jaar geleden. De koning, op dat moment 63 jaar en nog niet in functie, is te zien in een strakke broek en een topje dat zijn vele tatoeages goed laat uitkomen. Hij wordt vergezeld door een vriendin in topje en minirok. Eerder deed een filmpje de ronde waarin hij een feestje viert met een topless vriendin en een poedel als enige gasten. De militairen die in 2014 de macht grepen in Thailand, lijken zenuwachtig dat de kritiek op het koningshuis kan toenemen. Het land kent een lange traditie van volksopstanden en het traditionele respect voor de monarchie zou kunnen afbrokkelen, met Vajiralongkorn op de troon.

