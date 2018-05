Kolencentrales pas vanaf 2025 dicht

De datum kan in de agenda: vanaf uiterlijk 1 januari 2025 mogen de twee oudste energiecentrales van het land geen elektriciteit meer produceren door kolen te stoken. Daarmee komt na een jarenlange politieke discussie duidelijkheid voor de Amer-centrale in Geertruidenberg en de Hemweg-centrale in Amsterdam, beide in bedrijf sinds de jaren negentig. De andere drie kolencentrales krijgen tot 2030 respijt.

Met dat besluit geeft het kabinet invulling aan de afspraak uit het regeerakkoord dat er uiterlijk vanaf 2030 geen energie meer mag worden opgewekt met steenkool. Minister Eric Wiebes (VVD, economische zaken en klimaat) komt met een wet die dat regelt. Het is aan de energiebedrijven om hun centrales na 2029 te sluiten of over te stappen op andere, meer duurzame brandstoffen.

Schadeclaims Door het stookverbod pas over een flink aantal jaren in te laten gaan, hoopt Wiebes schadeclaims van de energiebedrijven te voorkomen. De bewindsman wil hen 'een normale en rechtvaardige mogelijkheid geven om hun investeringen terug te verdienen'. Nuon, de eigenaar van de Hemweg-centrale, liet vrijdag weten tevreden te zijn met de tijd die hen wordt gegund. RWE, dat de Amer-centrale bezit, gaf juist te kennen 'onaangenaam verrast' te zijn door de datum. Het bedrijf overweegt een gang naar de rechter. Onder het vorige kabinet is gesproken over eerdere sluiting van de kolencentrales, op aandringen van de Tweede Kamer, maar VVD en PvdA kwamen hier niet uit. Wiebes' voorganger Henk Kamp zag geen reden voor vervroegde sluiting omdat de uitstoot toch al afnam. Staatssecretaris Sharon Dijksma (PvdA) van milieu achtte eerder sluiten juist nodig om aan het vonnis in de klimaatzaak van Urgenda te kunnen voldoen. Die uitspraak gebiedt Nederland vóór 2021 veel minder CO2 uit te stoten. Of Nederland die reductie gaat halen, is nu de vraag. Het kabinet laat zich daar niet over uit. Wel stelt het dat het kolenstookverbod 'een maximale bijdrage' levert aan haar doelen voor 2030. De CO2-uitstoot moet dan met 49 procent zijn verminderd ten opzichte van 1990. Van regeringspartij D66 mag er een tandje bij. Kamerlid Rob Jetten zei gisteren dat de Hemweg-centrale 'nog eerder' dicht kan. 'Hoe eerder hoe beter', stelt ook coalitiegenoot ChristenUnie. Ze krijgen bijval van Greenpeace en GroenLinks. Vakbond FNV pleit intussen voor een 'kolenfonds' om werknemers die door de sluitingen moeten vertrekken te ondersteunen.