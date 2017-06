Kohl knikte. Ik knikte terug

Ik stond er eens tegenover. Klein ben ik niet, nou ja, ook niet groot, maar tegenover mij stond een cascade van neerstortend donkerblauw katoen, even hoog als breed.

Dat kwam zo - en ik put hier uit eigen archief. Ik mocht begin jaren negentig als correspondent voor deze krant in Berlijn werken en fietste op een ochtend door de Tiergarten naar de Rijksdag.

De Rijksdag, al aangewezen als parlementsgebouw van het nieuwe Duitsland, wachtte nog op de grote verbouwing van Norman Foster, maar was af en toe al in gebruik voor zittingen van de Bondsdag. Zo'n zitting ging ik verslaan.

Bij een kruising vlakbij de Rijksdag moest ik wachten voor een rood stoplicht. Er was nauwelijks verkeer. Naast me stopte een grote grijze Mercedes. Ik keek opzij. Op de bijrijdersplaats zat Helmut Kohl, handen op de buik. Ik knikte zoals je naar een bekende knikt. Hij knikte terug.

Het licht sprong op groen, de Mercedes reed weg in de richting van de oostingang van de Rijksdag. Ik fietste door naar de westingang, zette mijn fiets tegen de gevel, betrad het gebouw na vertoning van mijn perskaart en liep naar de centrale lift. Daar stapte op hetzelfde moment de machtige gestalte van Helmut Kohl naar binnen.

Een zuil dus van twee meter donkerblauw katoen. Hij keek me aan en knikte, maar ik zag de kortstondige verwarring in zijn gezicht, die verwarring waarin je koortsachtig een bekend gezicht probeert te plaatsen. Van daarnet, wilde ik in alle behulpzaamheid nog zeggen.

Maar Kohl was van slag en wist niet op welke verdieping hij moest uitstappen. Lag niet aan mij. Hij was nog een vreemde in zijn eigen Rijksdag.

En nu denk ik aan dat lijf op die koeling, in dat huis in Oggersheim, stadsdeel van Ludwigshafen. Vier dagen na zijn dood is nog steeds niet beslist over de details van zijn begrafenis. Iets unieks is in voorbereiding: een Europese staatsbegrafenis. Je ziet waar dat wringt: er is niet zoiets als een Europese staat. Dus worstelt men met de vorm. Kohl zelf wilde als Duitse Europeaan of als Europese Duitser worden begraven. EU-commissievoorzitter Juncker kwam zijn nabestaanden, zijn tweede vrouw Maike Richter en zijn twee zonen uit zijn eerste huwelijk, tegemoet met een voorstel. Een staatsbegrafenis in het Franse Straatsburg, waarschijnlijk zaterdag aanstaande, en daarna een rouwplechtigheid in de beroemde Dom van Speyer, de lievelingskerk van Kohl. Daartussen een vervoer per schip over de Rijn, net als Adenauer destijds in 1967, wiens rouwmis werd opgedragen in de Dom van Keulen, waarna hij per schip over de Rijn naar Königswinter werd gevaren, naar de begraafplaats. Die afstand is wel beduidend korter dan die tussen Straatsburg en Speyer.

Intussen komen via Bild pijnlijke geruchten naar buiten dat men over modaliteiten strijdt, over gastenlijsten, over onenigheid tussen de weduwe en de zonen.

Europa blijft een familietwist.

