Kogelstoter Denzel Comenentia slingert record na record

Denzel Comenentia is alleen in het krachthonk. Het is 2015 en hij is bezig met een 'gewone oefening'. Met een zwaar gewicht op zijn nek stapt hij op een blok. Het gaat mis. Hij struikelt, kan zichzelf niet meer opvangen en valt met zijn hoofd tegen de muur.

Drie jaar na het ongeluk, waarbij hij blind raakte aan één oog, laat de 22-jarige atleet de plek zien waar het gebeurde. "Daar", wijst hij naar een paar op elkaar gestapelde blokken in het krachthonk van de Amsterdamse atletiekvereniging AAC.

"Toen het gebeurde liep ik meteen naar de spiegel om te kijken wat er aan de hand was. Ik merkte wel dat het foute boel was. In het ziekenhuis hoorde ik dat ik nooit meer zou kunnen zien met rechts."

Druk leven

Zijn beperkte zicht staat zijn droom om de beste kogelstoter en kogelslingeraar ter wereld te worden niet in de weg. Comenentia verbrak dit jaar meermaals het Nederlandse record bij het kogelstoten én -slingeren. Hij doet pas sinds dit jaar bij de profs mee en plaatste zich meteen voor de Europese titelstrijd, vanaf volgende week in Berlijn. In juni gooide hij in het Amerikaanse Eugene een worp waarmee hij twee jaar geleden in Rio in de buurt van het olympisch podium gekomen zou zijn.

Hoog tijd om kennis te maken met de zoon van een Antilliaanse vader en Surinaamse moeder. Maar dat is zo makkelijk nog niet. Comenentia is druk in Amerika, waar hij sinds 2016 traint. De atleet studeert aan de Universiteit van Georgia, waar hij met een topsportbeurs zijn sport met studie kan combineren.

De persvoorlichter van de atletiekbond, die zijn nummer niet heeft, raadt aan via een bericht op Facebook contact te zoeken. Een vriendschapsverzoek volgt. Maand later een reactie, met de excuses dat het zo lang geduurd heeft.

Op het terras van zijn oude club in Amsterdam vertelt hij over de droom die hij als kind had. Hij wilde net zo snel worden als Usain Bolt. "Mijn moeder hielp me van dat idee af", zegt hij. "Ik had geen talent voor de sprint. Ik werd altijd verslagen. Ze zei dat ik me op de werponderdelen moest richten. Dus dat deed ik."