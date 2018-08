Kofi Annan (1938-1918): Een seculiere paus, gerespecteerd, maar wel met krasjes

Bedachtzaam, gereserveerd, aristocratisch, charismatisch, beminnelijk: Kofi Annan was tot in zijn haarvaten een diplomaat. Geboren in een familie van bestuurders, rechters en zakenlieden, had hij kunnen kiezen voor een prominente rol in de elite van zijn land Ghana. Maar zijn opleiding in Genève en de Verenigde Staten, onder meer in internationale betrekkingen en economie, lanceerde hem in internationale diplomatieke kringen.

Hij bleek er geknipt voor. Dertig jaar lang steeg hij gestaag in de hiërarchie van de vele VN-organisaties, met zijn verkiezing in 1996 tot VN-topman als ultieme bekroning. Die opgang was overigens niet rimpelloos, zeker niet in de periode dat hij vredesmissies van de VN leidde. In 1994 weigerde hij in te gaan op een verzoek van VN-militairen in Rwanda om wapenarsenalen leeg te laten halen – de wapens zouden later worden ingezet bij de genocide door radicale hutu-milities op tutsi’s en gematigde hutu’s. Ook rond de val in 1995 van de Bosnische enclave Srebrenica speelden de VN een omstreden rol; een onderzoeksrapport zou later kritiek uitten op de rol van Annan zelf als speciaal gezant voor Joegoslavië.

Annan werd bijna hei­lig­ver­klaard, een ‘seculiere paus’

Transparant Deze rimpels verhinderden niet zijn verkiezing tot VN-topman in 1996, een positie die hij tot 2006 vervulde. Hij had de steun van de Amerikaanse regering, die totaal uitgekeken was op de mompelende Egyptenaar Boutros Boutros Ghali. Annan zou met zijn talenkennis (Engels, Frans en verscheidene Afrikaanse talen), zijn heldere formuleringen en zijn managementervaring de VN kunnen hervormen en de organisatie slagvaardiger kunnen maken. Ook was internationaal het gevoel dat het tijd werd dat een zwarte Afrikaan de VN zou leiden, nadat Europese landen, Latijns-Amerika, Azië en de Arabische wereld al leiders hadden geleverd. In zijn eerste periode ging dat goed, hij bemiddelde onder meer in Nigeria, Irak, Sierra Leone en bij de onafhankelijkheid van Oost-Timor. Hij was bovendien mede-architect van de Millennium Doelstellingen, een serie afspraken om rond 2000 grote stappen te hebben gezet in de bestrijding van armoede, ziekte en achterstand van vrouwen en meisjes. Daarnaast zette hij discussies in gang om bij genocidale of humanitaire dreigingen internationaal in te kunnen grijpen. En hij liet schandalen rond VN-operaties kritisch onderzoeken, wat enorm bijdroeg aan het gevoel dat de complexe organisatie in snel tempo transparanter aan het worden was en daadwerkelijk wilde leren van haar fouten. Er was dan ook geen tegenkandidaat toen zijn herverkiezing aan de orde kwam in 2001. Het Nobelcomité roemde Annan dat jaar voor zijn rol en die van de VN in de strijd voor mensenrechten en tegen aids en internationaal terrorisme. Annan werd bijna heiligverklaard, een ‘seculiere paus’. De Amerikaanse diplomaat Richard Holbrooke zou hem omschrijven als de rockster van de internationale diplomatie. Annan noemde de Irak-oorlog ‘illegaal’ en een van de zwartste momenten uit zijn loopbaan

Falende diplomatie Maar 2001 was ook het jaar van de aanslagen op New York en Washington door de islamitische terreurorganisatie Al-Qaida. En dat veranderde het speelveld. De VS kregen in 2001 nog wel het fiat van de Veiligheidsraad om in te grijpen in Afghanistan, waar Al-Qaida trainingskampen had, maar de diplomatie faalde toen Washington in 2003 wilde ingrijpen in Irak. De Iraakse dictator Saddam Hoessein zou massavernietigingswapens hebben en terrorisme steunen, maar de Veiligheidsraad kon het daarover niet eens worden. Waarna de VS met een coalitie zelf binnenvielen zonder VN-mandaat. Annan zelf noemde die Irak-oorlog ‘illegaal’ en een van de zwartste momenten uit zijn loopbaan. Mede ook vanwege een aanslag op het VN-hoofdkwartier in Bagdad waarbij zijn gezant en persoonlijke vriend Vieira de Mello en 21 andere VN-ers om het leven kwamen. “Ik denk dat de Veiligheidsraad gelijk had om die inval niet te steunen”, zei hij in 2013 tegen Time. “Kan je je voorstellen wat onze reputatie zou zijn als de VN de oorlog in Irak wel had gefiatteerd. Op dat moment zei (de Amerikaanse) president Bush dat de VN op weg waren om irrelevant te worden, maar nu weten we wel beter.” Mede door het voortslepende conflict met de VS zorgde wist de VN-topman nauwelijks meer resultaten te boeken