Koers Accell schiet omhoog: Pon wil belang in fietsmultinational

Pon, een van de grootste familiebedrijven van Nederland en bekend als importeur van personenauto’s en distributeur van vrachtwagens, bussen en grondverzetmachines, probeerde Accell vorig jaar al over te nemen. Het familiebedrijf bood toen 33,67 euro per aandeel, maar zag het bod afgewezen door de directie van Accell. Een deel van Accells aandeelhouders steunde de directie bij die afwijzing.

Accell was jarenlang een pareltje op de Amsterdamse effectenbeurs, vooral door stijgende verkopen van elektrische fietsen. Maar na de afwijzing van Pons bod vorig jaar, zette de ommekeer in. De fietsmultinational met een hoofdkantoor in Heerenveen kampte met tegenvallende verkopen in de VS en Nederland. Daarnaast kondigde de nieuwe bestuursvoorzitter, Ton Anbeek, een flinke reorganisatie aan. Het aandeel Accell raakte daardoor in een glijvlucht. Afgelopen maandag kostte een aandeel 15,16 euro, het laagste niveau sinds februari 2015.

Pon meldt nu dat het een minderheidsbelang in Accell wil opbouwen. Pon heeft sinds gisteren al 5 procent van de aandelen Accell in handen en wil dat uitbreiden tot 20 procent. Pon zegt dat het de aandelen Accell lang wil houden. Het bedrijf wil het bod graag bespreken met de directie van Accell. Of Pon uiteindelijk toch heel Accell wil inlijven, meldt het bedrijf niet. Accell was vanochtend niet bereikbaar voor commentaar.

Magere resultaten

Door die magere resultaten trad een aantal aandeelhouders in het geweer. Volgens hen had Accell het bod van Pon destijds te snel afgewezen. Volgens de Nederlandse investeringsmaatschappij Teslin zou Accell in de periode van de onderhandelingen zelfs informatie hebben achtergehouden: Accell zou er toen minder goed voor hebben gestaan dan het bedrijf beweerde. Onlangs drong Teslin publiekelijk aan op het vertrek van de president-commissaris van Accell, Ab Pasman.

Van de Vereniging van Effectenbezitters (VEB) kreeg Accell kritiek omdat het bedrijf twee verschillende versies van jaarrekeningen in omloop had gebracht. In de ene versie was de schuldenlast veel hoger dan in de andere versie. Volgens Accell was er in de eerste versie sprake geweest van een‘schrijffout’ die later werd ontdekt en hersteld.