Koerier bij Deliveroo is geen schijnzelfstandige

Koeriers die werken voor bezorgdienst Deliveroo mogen hun eigen werkschema bepalen, krijgen geen instructies, ze mogen opdrachten weigeren, mogen hun eigen kleding aan en ze mogen werken voor de concurrent. Zo gezien, oordeelt de kantonrechter in Amsterdam, hoeft Deliveroo zijn maaltijdbezorgers geen contract te geven. Het werk kan prima als zzp’er worden gedaan.

Lees verder na de advertentie

Volgens Deliveroo zit de gemiddelde maal­tijd­be­zor­ger helemaal niet te wachten op het strakke keurslijf van een ar­beids­con­tract

Deliveroo is per 1 februari gestopt met het loondienstmodel en werkt sindsdien alleen nog maar met zelfstandigen. Volgens het bedrijf zit de gemiddelde maaltijdbezorger ook helemaal niet te wachten op het strakke keurslijf van een arbeidscontract. De meesten zijn student, zitten tussen twee banen of zoeken om andere redenen maximale flexibiliteit.

Maar Ferwerda – die een contract voor bepaalde tijd had – wilde helemaal geen zzp’er worden, zegt hij. De koerier vindt dat er een gezagsverhouding is tussen Deliveroo en hem, en voelt zich daarom een schijnzelfstandige. Hij ziet ook geen verschil met de periode waarin hij nog wel in dienst was. De rechter ziet dat wel. Zo mag Ferwerda zelf beslissen wanneer hij werkt, hij mag bestellingen weigeren en hij heeft zelfs de vrijheid om toch niet te gaan werken terwijl hij wel een tijdvak heeft gereserveerd.

Voorrangsregeling Dat deze bezorger niet voor een ander bedrijf werkt, is zijn eigen keuze, vindt de rechter. Deliveroo staat het immers wel toe om voor andere bezorgplatforms te werken. Voor de Belastingdienst is het een vereiste dat een zpp’er meerdere opdrachtgevers heeft, anders vindt deze dienst wel dat het werk te veel op een dienstverband lijkt. Wat de rechter wel opviel is dat Deliveroo een voorrangsregeling heeft voor bezorgers die weinig opdrachten weigeren. Maar dat is onvoldoende bewijs om over een gezagsverhouding te spreken, aldus de rechtbank. Wat ook tegen Ferwerda werkt, is dat de jongen eind vorig jaar heeft ingestemd met het opzeggen van zijn arbeidsovereenkomst en vervolgens tekende voor een zzp-overeenkomst. Dus hij heeft er zelf mee ingestemd dat hij nu rondfietst zonder verzekerd te zijn tegen arbeidsongeschiktheid, zonder een pensioenopbouw en zonder een salaris als hij een keer ziek is.

Kluseconomie De zaak is de eerste in de zogenoemde kluseconomie. Deze uitspraak heeft alleen betrekking op Ferwerda, maar er zijn veel bezorgers die onder gelijke omstandigheden werken. De PvdA en de FNV zeiden daarom vooraf veel waarde te hechten aan de uitspraak. De PvdA heeft meegeholpen met het ophalen van geld voor deze rechtszaak, omdat de partij – net als de vakbond – meent dat bedrijven als Deliveroo en Uber “hun verantwoordelijkheid als werkgever moeten nemen”. Rechter: Als het ongewenst wordt geacht dat werkplatforms dergelijke overeenkomsten aanbieden, zal de wetgever daartegen maatregelen moeten treffen De advocaat van Ferwerda zei eerder in NRC: “Als de rechter dit toestaat, is het hek van de dam. Andere bedrijven zullen ook contracten opzeggen en verder gaan met zzp’ers. Je legt een bom onder het arbeidsrecht.” Daar zei de rechter ook nog wat over: “Wanneer het ongewenst wordt geacht dat werkplatforms als Deliveroo dergelijke overeenkomsten aanbieden, zal de wetgever daartegen maatregelen moeten treffen.” De rechter verwees naar de wetgever, oftewel de politiek, omdat hij zelf ook constateerde dat er in het huidige arbeidsrecht geen rekening wordt gehouden met arbeidsverhoudingen die nu ontstaan door de relatief nieuwe platformeconomie. Dat maakt echter niet dat er in dit geval "een dusdanig onaanvaardbare situatie is ontstaan" dat de rechter moet ingrijpen. Deliveroo was verheugd over de uitspraak: “Wij zijn op alle punten in het gelijk gesteld.” Wel erkent het bedrijf dat er een maatschappelijke discussie is over het zzp-schap, en dan met name over het ontbreken van sociale zekerheid voor deze groep. Daarover wil Deliveroo in gesprek met de politiek. Vakbond FNV laat het er niet bij zitten. Vorige maand heeft FNV een dagvaarding overhandigd aan de directie van Deliveroo ter voorbereiding van een rechtszaak omdat de maaltijdkoerier schijnzelfstandigen in dienst heeft. Deliveroo ontduikt daarmee ook de cao, vindt FNV.

Lees ook: