Koerden vechten met hulp van de Amerikanen tegen de harde kern van IS in Baghouz

Het offensief van de Koerdische YPG begon vrijdagavond, nadat in de weken ervoor tienduizenden burgers – vooral vrouwen en kinderen – de kans hadden gekregen het gebied te ontvluchten.

Een harde kern van honderden geharde IS-strijders verzet zich volgens Koerdische commandanten met hand en tand, onder meer door de inzet van mijnen en boobytraps en aanvallen vanuit tunnels. De opmars zou daardoor traag verlopen. Het offensief van de Koerdische strijders wordt ondersteund door luchtaanvallen van de door de Amerikanen geleide internationale coalitie. Hoeveel doden er in Baghouz inmiddels zijn gevallen is onduidelijk. Zondagochtend zou onder meer een wapenopslag van de IS-strijders zijn getroffen, in het gebied waren grote rookwolken te zien.

Het offensief is het sluitstuk van een vier jaar durende campagne om IS te verdrijven uit Syrië en Irak, waarbij de beweging zowel is aangevallen door de Koerdisch-Amerikaanse coalitie als door Syrische legertroepen met steun van Rusland. In Baghouz zouden nu nog voornamelijk buitenlandse strijders zitten die zich de afgelopen jaren hebben aangesloten bij de terreurbeweging. IS beheerste op het hoogtepunt van zijn macht grote delen van Syrië en delen van Irak, en had als hoofdstad van zijn kalifaat de Syrische plaats Raqqa. De Amerikaanse president Donald Trump heeft aangekondigd de meeste Amerikaanse troepen uit Syrië terug te trekken als IS definitief is verslagen.

Nederlandse IS-strijder

Onder de vluchtelingen die Baghouz de afgelopen weken verlieten zijn naast vrouwen en kinderen ook mannelijke IS-strijders. Die zijn door de Koerden vastgezet, de vrouwen en kinderen zitten in opvangkampen. De Britse omroep BBC publiceerde een interview met een Nederlandse IS-strijder, Yoga R. (27). Hij is in Nederland al bij verstek veroordeeld tot zes jaar cel omdat hij zich heeft aangesloten bij de terreurbeweging. De Britten zijn in hem geïnteresseerd omdat hij in 2015 in Raqqa is getrouwd met een Britse vrouw, zij was toen vijftien jaar.

Volgens Yago R. willen hij, zijn vrouw en kind naar Nederland. Voor zover bekend is zijn paspoort nog niet ingetrokken, de Britse regering heeft wel de Britse nationaliteit van zijn vrouw geschrapt. Die is in Londen geboren maar heeft een moeder uit Bangladesh. Dat land heeft echter al te kennen gegeven de vrouw niet toe te willen laten, de familie van de vrouw heeft aangekondigd het Britse besluit aan te vechten.

In het interview met de BBC vertelt R. dat hij haar inderdaad erg jong vond, maar dat zij zelf om een partner had gevraagd. Door een vriend werden beiden gekoppeld. “Een vriend van mij benaderde mij met de opmerking dat een meisje geïnteresseerd was in een huwelijk. Ik wilde eerst niet vanwege haar leeftijd, maar heb uiteindelijk toch toegestemd. Het huwelijk was haar keuze.”

R. zegt verder in het interview dat hij IS nu afwijst en heeft geprobeerd de terreurbeweging te verlaten. Hij zou zijn gearresteerd en gemarteld omdat de IS-leiding hem ervan verdacht een spion voor Nederland te zijn.