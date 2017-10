De Iraakse Koerden proberen te redden wat er te redden valt, nu tienduizenden Koerden door een militaire opmars van het Iraakse leger van huis en haard verdreven worden. De autoriteiten in de autonome Koerdische regio verwelkomden gisteren een oproep uit Bagdad tot dialoog en vroegen de internationale gemeenschap om hulp bij het opstarten van onderhandelingen 'gebaseerd op de Iraakse grondwet'.

Daarmee is er niets meer over van het zelfvertrouwen waarmee de Koerdische autoriteiten drie weken geleden een referendum over onafhankelijkheid organiseerden. Een enorme meerderheid van de Iraakse Koerden stemde toen voor afscheiding van de rest van Irak, óók inwoners van 'betwiste gebieden'- territorium dat zowel door de Koerden als Bagdad wordt geclaimd.

De VN spraken gisteren hun zorg uit over de zuivering, die gepaard gaat met plundering en verwoesting van huizen en bedrijven

Maar met het referendum riepen de Koerden de toorn van Bagdad over zich af, dat het organiseren ervan ongrondwettelijk achtte. Het Iraakse leger stoomde in een bliksemoperatie af op de betwiste gebieden en nam daar deze week vrijwel al het grondgebied in dat de Koerden de afgelopen jaren hadden veroverd. Koerdische strijders trokken zich zonder veel verzet terug achter de grens van hun autonome regio.