Koerden ontslaan té fanatieke Joodse afgevaardigde

Officieel is Sherzad Mamzani zijn post bij het ministerie van religie kwijt omdat hij te weinig activiteiten ontplooide. Maar de werkelijke reden lijkt te liggen in zijn grote enthousiasme voor Israël op een moment dat de Koerdisch-Israëlische relaties onder vuur liggen, na het mislukken van het Koerdische onafhankelijkheidsreferendum van september. Israël is het enige land dat het Koerdische streven openlijk steunt. Even omstreden lijkt zijn inzet om joden die zich tot de islam bekeerden, terug te halen naar het jodendom.

Mamzani, die was aangesteld als een van de zeven vertegenwoordigers voor religieuze minderheidsgroepen in de Koerdische regio, was een actief lobbyist voor een eigen Koerdische staat, en zwaaide bij demonstraties openlijk met de Israëlische vlag. “Hij probeerde te laten zien hoe loyaal hij aan Israël was. Ik heb hem herhaaldelijk gezegd dat hij geen andere loyaliteit mag hebben dan met de joodse mensen in Koerdistan”, zegt de directeur religieuze co-existentie van het ministerie van religie Mariwan Naqshbandy. Koerdistan heeft geen officiële relatie met Israël.