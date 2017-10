Koerden en Iraaks leger tegenover elkaar in Kirkuk

Rondom de Iraakse oliestad Kirkuk is een gespannen situatie ontstaan tussen Koerdische troepen en het Iraakse leger en sjiitische milities, die in de nasleep van het referendum over Koerdische onafhankelijkheid van vorige maand tegenover elkaar zijn komen te staan.

Van Iraakse zijde komt de eis dat de Koerden in Kirkuk alles overdragen wat zij in augustus 2014 op de islamitische terreurgroep IS veroverden, of veiligstelden nadat het Iraakse leger was gevlucht. Het gaat om oliebronnen, een vliegveld en een militaire basis, die tot dat moment in handen waren van Irak. De oliestad wordt betwist door Bagdad en de Koerden, net als een aantal gebieden die de laatsten eveneens op IS hebben veroverd en bij hun toekomstige staat willen voegen.

Het referendum van 25 september over afscheiding van Irak, dat door 92 procent van de stemmers werd ondersteund, heeft tot scherpe reacties geleid van zowel de Iraakse regering in Bagdad als de buurlanden Iran en Turkije.

Bagdad sloot het luchtruim boven de Koerdische regio voor internationale vluchten en kondigde vervolging aan van ambtenaren die betrokken waren bij het referendum en Koerdische leden van het Iraakse parlement die vóór hadden gestemd. Onder invloed van komende Iraakse verkiezingen wees de Iraakse premier Abadi oproepen van de Koerden voor dialoog van de hand zolang het referendum niet ongeldig is verklaard.

Dat leidde gisteren tot een ongekend eensgezinde reactie van de Koerdische partijen, die zo'n ongeldigverklaring weigeren, net als bevriezing van de uitkomst van het referendum. Ze hielden vast aan overleg met Bagdad zonder voorwaarden vooraf, en wezen militaire actie in Kirkuk af, waar afgelopen nacht een ultimatum afliep. Wel zouden ze bereid zijn om de militaire basis en het vliegveld in Kirkuk met het Iraakse leger te delen.

Terwijl (sociale) media aan beide zijden de oorlogstrom roeren en burgers in Kirkuk met wapens de straat opgaan, gaat het overleg door: zowel de Iraanse generaal Qassim Suleiman als de Amerikaanse gezant Brett McGurk reist heen en weer tussen Bagdad en de Koerden.