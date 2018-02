Koen Verweij tegen Kjeld Nuis: de showman tegen de liefhebber

Het zijn twee baasjes, die hun rondjes schaatsen in de Gangneung Oval. Koen Verweij is de showman die geniet van aandacht, maar het lange tijd niet over zijn voorbereiding met de Russen wilde hebben. De man die wel even gaat laten zien dat hij ook na een paar jaar afwezigheid 'gewoon' weer naar het olympisch podium kan rijden.

De man die dit seizoen vaak voor de twee Nederlanders eindigde, Denis Joeskov, is er niet bij

Kjeld Nuis is de liefhebber die graag naar andere mannen en vrouwen kijkt die 'hem goed raken'. De Noor Havard Lorentzen rijdt hard, ziet hij. En de Japanse sprintster Nao Kodaira mist geen slag. "Er is geen enkele dame die schaatst zoals zij. Dat kan ik gewoon waarderen." Wie Nuis ziet rijden, kan zich afvragen of hij niet tè relaxed in de rondte rijdt. Het was handgeklokt, maar hij reed een dag voor de wedstrijd nog een 'vliegende' ronde in 23,4 seconden. Tenminste, dat zei hij zelf. Misschien was het nog wel harder.

Wie Nuis deze week in de olympische schaatshal ziet paraderen, zou bijna denken dat hij al jaren aan de top staat en vandaag slechts een trainingsritje over 1500 meter gaat rijden. Totaal ontspannen, alsof het hem niets uitmaakt, loopt hij rond. Net als Koen Verweij. Die maakte vooral grappen met de talloze schaatsers en schaatsters om hem heen.