Koen de Kort surft van wiel tot wiel

Koen de Kort was lange tijd de aanjager voor sprinters Degenkolb en de winnaar van gisteren, Marcel Kittel. Met gevaar voor eigen leven stuurde hij beide Duitsers naar een dozijn ritzeges in grote ronden en klassiekers. Zijn rol in deze Tour de France is veeleisender, zwaarder, maar schenkt hem zo niet meer voldoening.

"Het was weer gekkenwerk", hijgt De Kort in de finishstraat in een buitenwijk van Bergerac. "In die laatste bochten reden wij net als cowboys." De Kort heeft een bloemrijke woordenschat overgehouden aan zijn tijd als sprintkapitein bij Shimano, het huidige Sunweb.

De 34-jarige routinier stapte deze winter samen met zijn 'buddy' Degenkolb over naar Trek, de ploeg van Bauke Mollema en Alberto Contador. Daar wordt hij geacht het werk te doen waarvoor gewoonlijk vier, vijf renners staan. "Voor mij is dit loodzwaar. Normaal kun je op je ploeg vertrouwen en in één keer de meute voorbijrijden. Nu moeten wij met z'n tweeën eerder voorin zitten en van wiel naar wiel springen. Surfen noemen wij dat."

Klagen wil de man niet die Australië als thuis heeft omarmd. De Kort brak met de Nederlandse ploeg nadat hij vorig jaar gepasseerd werd voor de Tour. Hij is terug en zijn plezier ook. Zelfs nu ze hem tot een soort veredeld lastdier hebben gepromoveerd. Wie kan er namelijk zeggen dat hij mag surfen in de kop van het peloton?

Zijn maatje 'Dege' legde het gisteren in de straten van de wijnstad ruim af tegen Kittel. Maar goed, meent een sterke De Kort, een tweede plek is een 'enorme opsteker' voor de geplaagde Duitser en de ploeg. "Chapeau wat John laat zien. Vrijdag vijfde en nu tweede."

"De ploeg heeft dit nodig. Eergisteren was alweer geen leuke dag. Ik zag Alberto op de grond liggen en toen vreesde ik het ergste. Gelukkig hebben wij hem toch weer terug vooraan kunnen zetten. Maar ja, hij verloor veel tijd. De droom om de Tour de France te winnen is wel voorbij."

Respect van het peloton Degenkolb was een van de grote slachtoffers van de valpartij van vorig week die Sagan een ticket naar huis opleverde en Cavendish in het ziekenhuis deed belanden. Hij reed vol achterop de liggende Engelsman. De Kort: "Toen ik bij hem stopte, dacht ik heel eerlijk gezegd dat hij niet meer ging opstaan." Er liep bloed uit zijn vinger waaraan hij vorig jaar geopereerd was. "John kan nog steeds geen bevoorradingszakjes aanpakken of iets uit zijn rechterachterzak graaien. Dat doe ik. Helaas begin ik een soort butler te worden", grijnst De Kort na de tiende etappe. De Kort schetst met plezier hoe hij tegenwoordig tussen de gevestigde orde laveert met Degenkolb aan zijn kont geplakt: "Het scheelt dat veel renners mij en John kennen. Wij hebben wat dat betreft wel een beetje de reputatie en het respect van het peloton. Wij worden er wat makkelijker tussengelaten. Wij rijden ook niet door ander sprinterstreinen heen. Daarom kunnen wij dit met z'n tweeën maken." Het duo raakt meer en meer ingespeeld op elkaar. Denk hij dat ze een kans maken? "Hoe reëel is het dat een ander dan Marcel Kittel hier de sprint gaan winnen? Op dit moment staat er één renners boven alle andere sprinters en dat is duidelijk Marcel. Maar als hij een fout maakt, een echte fout die hij niet meer kan rechtzetten op pure klasse, dan kan een ander winnen. Als je zoals vandaag tweede wordt dan kan alles." Lees ook: Het grote lijden gebeurde achterin de Tour

