Koeman: ‘Leuk dat er vertrouwen in Oranje is, maar zo makkelijk winnen we niet van Frankrijk’

Daar zit hij weer, de bondscoach van Oranje, grijzend als altijd. De Nations League, dat raar bevonden nieuwe landentoernooi waarin Nederland zou figureren achter Frankrijk en Duitsland, nadert de ontknoping van de groepsfase en de stemming is omgeslagen. “Eerst hadden we geen kans en nu zou het gek zijn als we verliezen”, zegt Koeman lachend.

Hij, resultaatsporter in hart en nieren, houdt hier wel van. Oranje speelt als allang niet meer de ­gedoodverfde degradant vrijdag in Rotterdam tegen wereldkampioen Frankrijk en dan maandag in Gelsenkirchen tegen Duitsland. “Het is leuk om te horen dat er vertrouwen in het elftal is”, zegt Koeman. “Maar zo makkelijk zal het niet zijn.”

Geluk heeft Koeman altijd wel, nu bijvoorbeeld weer in de thuiswedstrijd tegen het betere Duitsland, dat met nota bene 3-0 werd verslagen

Niemand gaf er veel voor bij zijn aantreden begin dit jaar, met een blik op de eerste tegenstanders, het ene topland na het andere in het wereldvoetbal. Koeman zei een paar keer dat het zó slecht niet was en dat de tegenstanders zo goed niet waren, hij had wat oefenwedstrijden om zich in te werken, en dan heb je ook wat geluk nodig. Dat heeft Koeman op zijn tijd altijd wel, nu bijvoorbeeld weer in de thuiswedstrijd tegen het betere Duitsland, dat met nota bene 3-0 werd verslagen.

Hij zegt nogmaals dat het naar wens is gegaan, met een ‘aanloopperiode’ tot de zomer. Hij heeft verscheidene systemen kunnen uitproberen, eerst het Van Gaal-systeem van het WK 2014 met vijf verdedigers, daarna toch weer het meer gangbare met vier. Voor dat laatste koos hij. “Er is meer duidelijkheid voor de spelers”, zegt Koeman.

Rasoptimisten “Het is voor de een beter te ­behappen dan voor de ander”, voegt hij eraan toe. Dat hoeft hij niet te zeggen, maar hij doet het wel: hij zal de boel scherp houden. Hij is al zover dat er een geraamte is: dat zal de opstelling van vorige maand tegen Duitsland zijn, erkent Koeman. Hij en Oranje zijn zelfs al zover dat er voorzichtig kan worden gerekend. Voor Frankrijk volstaat vrijdag een punt voor poulewinst, Nederland zou daarmee met de voorlopige onderlinge voorsprong op Duitsland zo goed als verzekerd zijn van handhaving in de hoogste divisie. En voor de rasoptimisten: Nederland kan de poule ook nog winnen. Er is nog iets. De beste tien van de twaalf landen in de hoogste divisie van de Nations League zijn begin ­december groepshoofd bij de loting voor het EK-kwalificatietoernooi. Nederland moet twee landen achter zich houden. Ja, dat wil Koeman scherp in de gaten houden. “We willen winnen van Frankrijk, maar dat zal moeilijker zijn dan menigeen op dit moment misschien denkt.”

Zwakke eredivisie Rest nog één bredere kwestie: het gebrek aan tegenstand voor PSV en Ajax in de eredivisie. Dat spelers niet of nauwelijks worden bevraagd, zou Oranje kunnen schaden. Koeman beperkt zich in eerste instantie tot algemeenheden. PSV en Ajax hebben zich versterkt, eerder dan dat de andere clubs zwakker zijn geworden, zegt hij. “Die twee kennen nu de intensiteit van de Champions League. Dat leidt tot ontwikkeling, individueel en als team. Voor de andere clubs is het dan helaas tegenhouden.” In het kamp van Oranje sprak Koeman al even met Ajacied De Ligt, die zondag onomwonden had gesteld dat in het wedstrijdje tegen Excelsior (1-7) niet alles was gegeven. “Ik kan me dat wel voorstellen”, zegt Koeman. “Als je daar na de Champions League op kunstgras speelt, moet heel veel uit jezelf komen. Natuurlijk zeggen trainers dat je altijd gemotiveerd moet zijn, maar ik heb zelf ook ervaring met dat soort wedstrijden. Het is duidelijk dat zo’n speler aan iets anders toe kan zijn.”

Wel heel makkelijk Hij is de hoogste trainer van het land, maar hier kan hij weinig aan doen. Deze week vergaderen de clubs over onder meer een andere competitieopzet, een kleinere eredivisie om mogelijk de weerbaarheid te vergroten. Consensus is niet te verwachten: er zullen kleine clubs tegen zijn, tegen een verbod op kunstgras waarschijnlijk ook. Bondscoach of niet, daarin kan Koeman niet met de vuist op tafel slaan. Maar kan hij niet toch iets zeggen over het gat in de eredivisie, waarin ploegen zich wel heel makkelijk gewonnen kunnen geven in wat dan trainingspartijtjes worden met dito doelpunten? Bij hun presentatie hadden Koeman en technisch directeur Nico-Jan Hoogma gezegd dat er meer moest worden gedaan, harder moest worden getraind. Goed, daar wil hij wel iets over zeggen. “Veel ploegen willen toch vooral lekker voetballen”, zegt Koeman. “Kijk naar het eerste doelpunt van Ajax, een counter. De boel lag wel heel erg open bij Excelsior. Dat is het Nederlandse idee van voetballen. Ik sta er anders in, je kunt het de tegenstander wel moeilijker maken. Ik ga niet ergens heen om lekker aanvallend voetbal te spelen en zeven goals tegen te krijgen.”

