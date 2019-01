Koeman in het veld en Van Basten aan de zijlijn: eindelijk het geluid dat zo lang niet werd gehoord

Ik had heimwee naar hem, sprak de hoop uit dat hij in het nieuwe decennium zou terugkeren. Hij keerde terug en weer lukte het niet, eerst als trainer en later als machteloze spelregelfunctionaris bij de wereldvoetbalbond. In de laatste dagen van 2018 was hij weer eens wat langer in beeld, als hoofdgast bij ‘Studio Voetbal’. Zijn zinnen liepen en vloeiden als altijd. Hij, de beste prater in de Nederlandse voetbalwereld, was helder en scherp.

Lees verder na de advertentie

Van Basten gaf college, zoals ook altijd in de simpelste bewoordingen. “We willen hier allemaal leuk en frivool voetballen. Maar je speelt betaald voetbal om te winnen. Dat is wat je moet verdienen”, zei hij. Eerst veel zien te winnen en dan eens kijken of het leuk kan. “In Nederland draaien we het om”, zei Van Basten.

Niets bijzonders, nee. Maar de tafel hoorde het aan met de mond vol tanden.

Peter Bosz zegt bijna twee jaar na de kansloze finale van Ajax dat hij het weer zo zou aanpakken

Leuk voetbal. Oranje is nog niet leuk genoeg om naar te kijken, zei oud-Ajax-trainer Peter Bosz in november in Voetbal International. Het is in zijn ogen nog te behoudend.

Dat sloeg Ronald Koeman natuurlijk op. In het kerstnummer van het blad zei hij dat Bosz zijn visie mag hebben, dat die opvatting niet de zijne is. Het is naïef, en het levert in de regel weinig prijzen op, zei de bondscoach nog netjes. Bosz won nog nooit iets, kun je ook zeggen.

Kaalste trainersreflex Voor de digitale VI keek Bosz onlangs de Europa League-finale van 2017 terug. Ajax verloor kansloos, met 2-0, van Manchester United. Hij kon het nog steeds niet anders zien: de tegendoelpunten waren uit het niets gevallen en Ajax had zelf geen kansen kunnen creëren, dat was het probleem. De kaalste trainersreflex: tegendoelpunten komen uit de lucht vallen en als het aanvallend niet lukt, kan dat alleen aan de ­eigen ploeg liggen. Bosz en Ajax waren die avond volledig afgetroefd door coach José Mourinho, die een simpele tactiek had bedacht om Ajax het spelen onmogelijk te maken. Bosz had niets veranderd. Poëten winnen niet veel titels, zei Mourinho. Als trainer van Feyenoord had Ronald Koeman al eens fijntjes gelachen na een 6-0 zege op ­Heracles. Dat had onder Bosz met drie verdedigers gespeeld, in De Kuip. Laatst schatte Louis van Gaal tijdens een lezing voor Ajax-­sponsors de huidige Ajax-trainer Erik ten Hag hoger in dan Bosz. Hij hoefde het niet te zeggen, maar hij zei het. Omdat – mijn interpretatie – hij dit Ajax toch iets evenwichtiger vindt, niet alleen door betere spelers, ook door een minder roekeloze coach.