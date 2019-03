Koeman doceert de wetten van het topvoetbal

Het is fijn dat het Nederlands elftal weer bijeenkomt, in de vorig jaar plotseling opgewekte prettiger sferen. Fijn ook zeker om dan bondscoach Ronald Koeman weer te kunnen aanhoren. Bondscoach is hij, de man die geroepen is de beste voetballers van het land te selecteren, maar hij is meer na de jaren van het verval van Oranje. Hij, de strenge oud-prof, is er om Nederland te doordringen van de wetten van het topvoetbal, van het prof-zijn ook.

Hoe dat gaat in Zeist, waar Oranje zich gaat voorbereiden op het begin van het EK-kwalificatietoernooi? De bondscoach wordt gevraagd naar de fysieke gesteldheid van spelers in hun drukke programma’s. Of hij er rekening mee zal houden in het geval van Frenkie de Jong, de langzamerhand ogenschijnlijk kwetsbare Ajacied? “De spelers zijn dusdanig fit om allemaal te kunnen spelen”, zegt Koeman. “Dat doe ik niet.”

Ik heb tegen alle trainers gezegd dat het gaat om kwalificatie. Het zijn geen oe­fen­wed­strij­den

Ajax-trainer Ten Hag had gezegd – tegen zijn spelers of meer in het algemeen, dat bleef een beetje onduidelijk – dat uiteindelijk ook bij Oranje aan de Europese belangen van Ajax moest worden gedacht, omdat die belangen ook die van het Nederlandse voetbal zijn. “Dat heb ik niet gehoord”, zegt Koeman in Zeist. “Ik heb tegen alle trainers gezegd dat het gaat om kwalificatie. Het zijn geen oefenwedstrijden.”

Dan gaat het in eerste instantie om de interlands tegen Wit-Rusland (donderdag in Rotterdam) en Duitsland (zondag in Amsterdam), de eerste twee in het EK-kwalificatietoernooi. In het najaar volgen er nog zes in de poule waarin ook Noord-Ierland en Estland zijn ingedeeld. Tussendoor speelt Oranje twee duels in de finaleronde van de Nations League, beide in Portugal: 6 juni tegen Engeland en drie dagen later de finale dan wel de troostfinale tegen Portugal of Zwitserland.

Druk programma Ja, de voetbalkalender is veranderd, door de Nations League. Kwalificatietoernooien beginnen voortaan in maart, niet meer in de september. Koeman, de winnaar, past zich aan. “Het is vreemd”, zegt hij. “Spelers komen nu binnen in een druk programma, ze spelen om kampioen te worden. Maar daar heeft iedereen last van. Ik zie het niet als een last.” Of het nu anders wordt, na dat ­verrassende vorige jaar waarin weinig tot niets werd verwacht en warempel Duitsland en Frankrijk werden bedwongen? Extra spanning nu, omdat het nu om een serieus kwalificatietoernooi gaat? Koeman haalt de schouders op. “Ik wil altijd winnen. Het zijn maar acht wedstrijden, je kunt je geen misstap permitteren.” Ja, Oranje zal tegen Wit-Rusland ‘voor een van de eerste keren zwaar favoriet’ zijn, weet Koeman. Dat zal ook tegen Noord-Ierland en Estland zo zijn. Zulke wedstrijden waren er niet bij in 2018, zijn eerste jaar waarin Oranje toch vooral kon (en vaak moest) reageren op de tegenstander. Dat zal nu anders zijn, ja. De bondscoach maakt zich er met een inmiddels redelijk bekende spelersgroep voor op. Hij wilde vorig jaar tot een vastomlijnde groep komen, en dat lukte. Van de voorselectie liet hij dit keer een vijftal afvallen: doelman Vermeer, Janmaat, Kongolo, Vormer en Weghorst. Er kraait geen haan naar. Het is rond Oranje weleens anders geweest, maar over de selectie, zonder nieuwkomers, kan weinig tot geen discussie zijn.

Norm Er zijn spelers, aanvallers vooral, die in beeld kunnen komen, zegt Koeman. Maar hij bepaalt de norm. “Ze hebben mij niet overtuigd dat ze op dit moment beter zijn.” Hij wil geen namen noemen. “Dat maakt mensen misschien weer onrustig”, zegt hij fijntjes. Goed, als een verslaggever hem vraagt of AZ’er Stengs er één van is, erkent hij dat. Ontkennen zou geforceerd zijn, begrijpt hij natuurlijk ook wel. De eerste boodschappen voor een nieuw interlandjaar zijn overgebracht. Op nog een vraag over het fysiek, de mogelijke vermoeidheid: “Pijntjes horen bij voetbal.” Wat hij ervan vindt dat nu wordt gesuggereerd dat het haperende Ajax ook moe zou zijn? “Dit ritme is nieuw voor ze. Maar het hoort bij het ­voetbal, hè. Je moet het niet te makkelijk op vermoeidheid gooien. Het is niet mijn pakkie-an, maar zo’n wedstrijd tegen Real Madrid gééft ook energie.”

Training achter gesloten deuren vanwege ‘Utrecht’ Oranje trainde vandaag zonder publiek op het sportcomplex in Zeist. In overleg met de politie werd besloten om de poorten na de aanlag in Utrecht te sluiten. Doorgaans is de eerste training van Oranje in een interlandweek openbaar. “Dat kon nu helaas niet”, zei bondscoach Koeman. “We hebben even met z’n allen voor de tv gezeten en iedereen op de hoogte gebracht.”

