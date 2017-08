Koelemay meet tachtig centimeter regenval in Nederland, Texas

Boer Glen Koelemay (82) uit de plaats Nederland, 150 kilometer ten oosten van Houston, onderbreekt zijn telefoongesprek en loopt naar buiten om te kijken hoeveel regen er vannacht gevallen is. Dat heeft hij de afgelopen dagen zorgvuldig bijgehouden. Op zondagochtend was er al meer dan vijftig centimeter gevallen, en gisteren kwam daar nog eens dertig bij. "Het is nu droog, maar in de verte zie ik donkere wolken. We bereiden ons voor op meer regen."

De tropisch storm Harvey raasde dwars over Nederland, Texas, en zorgt nog steeds voor veel overlast in het dorp waar Trouw dit voorjaar twee weken verbleef. De gemeente heeft de noodtoestand afgekondigd, dus op het stadhuis kon gisteren niemand reageren. Vorige week werden zandzakken uitgedeeld. Koelemay, die 50 kilometer buiten Nederland een ranch met 600 hectare grond bezit, heeft nog elektriciteit, maar de verbinding van zijn vaste telefoon heeft het vanwege Harvey begeven. "Verder valt de schade mee." Er staan grote plassen op Koelemays land, maar zijn huis en zijn driehonderd koeien hebben (nog) geen last van het water.

Dijken verstevigen Alleen over de boodschappen maakt de boer zich zorgen. "De supermarkten bevinden zich op zo'n 50 kilometer van mijn ranch. Ik weet dat een van de hoofdwegen onder water staat. Ik heb geen idee wat ik onderweg aantref, maar zonder pick-uptruck kom je nergens." Hij en zijn vrouw Betty hebben het relatief gezien getroffen. Zijn zoon in Lake Jackson (100 kilometer ten zuiden van Houston en in de buurt van de Golf van Mexico), heeft dit weekeinde besloten zijn spullen te pakken en richting het noorden te trekken. Koelemay: "Deze storm is echt uitzonderlijk. Ik keek dit weekeinde naar een documentaire over het verstevigen van de dijken. Daar kwamen natuurlijk Nederlandse ingenieurs in voor. Ik denk dat we hen nu harder nodig hebben dan ooit." Lees ook: Bejaard en rijk, net als president Trump

