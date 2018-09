Koele kikker krijgt kans in Kansas

Leeftijdsgenoten vullen vakken bij de plaatselijke supermarkt of bereiden zich voor op een nieuwe opleiding, maar niets van dat al voor Darryl Collins: hij maakt zich klaar voor een avontuur in de Verenigde Staten. Zestien jaar is hij pas, maar de honkballer van Neptunus uit Rotterdam mag vanaf oktober aansluiten bij de opleiding van de Kansas City Royals.

Zondag tekende Collins het contract dat hem voor zeven jaar verbindt aan de tweevoudig winnaar van de Major League Baseball (MLB). In 2015 wonnen The Royals de MLB voor het laatst.

Volgens Jaarsma past Collins zich ook snel aan aan het niveau waarop hij speelt. "Of Darryl nu een jeugdwedstrijd speelt of een finale in de Europa Cup, hij haalt altijd hetzelfde niveau. Darryl heeft bij ons een heel jaar constant gepresteerd."

"Op belangrijke momenten blijft hij heel rustig en dat is echt uitzonderlijk voor die leeftijd", zegt Jaarsma. "Als je als jeugdspeler in de hoofdklasse terechtkomt, dan heeft dat een bepaalde impact. Laat staan in Europa Cup-wedstrijden spelen, wat hij ook heeft gedaan. Tijdens die momenten heeft hij laten zien dat hij mentaal verder is dan veel van zijn leeftijdsgenoten."

Een paar dagen na het ondertekenen van zijn contract is Collins nog altijd een beetje overdonderd door het nieuws dat een grote Amerikaanse honkbalorganisatie hem heeft ingelijfd. "Ik had eigenlijk niet verwacht dat de Kansas City Royals zo snel zouden komen", vertelt hij. "Maar ik ben er nu nog niet. Dit is pas het begin en als ik uiteindelijk in de MLB wil spelen moet ik nog hard werken."

Eerste stapjes

Dat aanpassingsvermogen zal - naast zijn talent - voor The Royals belangrijk zijn geweest om Collins te contracteren. Jaarsma denkt dat de jonge buitenvelder, die is opgeleid door Neptunus, een paar weken geleden de scouts van de Kansas City Royals heeft overtuigd om hem te halen. "Tegen onze concurrent Amsterdam Pirates sloeg hij toen zijn eerste homerun in de hoofdklasse, waardoor we uiteindelijk wonnen. Het zegt genoeg dat hij daartoe in staat was, ondanks dat hij wist dat een scout van een MLB-club op de tribune voor hem zat."

Die scout van de Kansas City Royals kwam vervolgens bij de familie Collins thuis om Darryl te contracteren. Een mooi moment voor de familie, waar honkbal al generaties lang een belangrijke rol speelt. Zowel opa Jan - die als assistent-coach nog steeds betrokken is bij het eerste - als vader Victor speelden voor Neptunus.

Slechts een enkeling schittert uiteindelijk op het hoogste niveau

Ook Dwayne Kemp was bij de ondertekening van het contract. De international en teamgenoot van Collins bij Neptunus kent hem al vanaf het moment dat Collins zijn eerste stapjes op een honkbalveld zette. "Het is mooi om hem naar de status van groot talent in Nederland te hebben zien groeien. Ik wil me niet wagen aan een voorspelling of hij uiteindelijk de MLB gaat halen. Dat hangt van zoveel zaken af. Uiteindelijk bepaal je als speler niet of je het haalt, dat doet zo'n organisatie."

Bij de Kansas City Royals zal Collins niet meer het speciale talent zijn dat hij bij Neptunus is. MLB-clubs trekken elk jaar veel talenten aan, van wie een groot deel tussentijds afvalt. Slechts een enkeling schittert uiteindelijk op het hoogste niveau.

Dat beseft ook Collins' coach Jaarsma. "Maar voor Nederland is het wel uitzonderlijk dat een talent al zo jong wordt gecontracteerd. In het verleden is dat gebeurd met supertalenten als Ralph Milliard (Florida Marlins, red.) en Robert Eenhoorn (New York Yankees, red.). Wie weet kan Darryl in hun voetsporen treden."