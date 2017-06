Koel-vriescombinatie oorzaak brand Londen, politie onderzoekt dood door schuld

De brand is volgens de politie 14 juni ontstaan in een koel-vriescombinatie en verspreidde zich razendsnel over het hele gebouw. Het materiaal waarmee de wanden van de flat geïsoleerd waren, heeft volgens de politie geen enkele veiligheidstest doorstaan. Eerder werd al gesuggereerd dat de brand zich zo snel verspreidde door brandbare materialen in de gevelbekleding.

Het dodental van de brand staat inmiddels op 79. Alle stoffelijke rechten zijn geborgen, maar de autoriteiten vrezen dat er meer mensen in het pand zijn geweest van wie niets meer wordt teruggevonden.

Naar aanleiding van de conclusie van de politie, heeft de onderneming Whirlpool mensen met een bepaald type koel-vriescombinatie gevraagd zich te melden. Whirlpool vraagt in het belang van het onderzoek mensen die een Hotpoint-koelvriescombi hebben met de modelnummers FF175BP of FF175BG contact met het bedrijf op te nemen.

