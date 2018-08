Koekje of knuffel voor hulphond? Liever niet

Dus gebeurt het regelmatig dat een hulphond vriendelijk wordt toegesproken, of met de beste bedoelingen geknuffeld wordt. En natuurlijk mag dat lieve beest een koekje voor al dat harde werk. Dat kan toch geen probleem zijn?

Toch is het dat vaak wel. Want die hond, die is gewoon aan het werk, zo zegt KNGF Geleidehonden. Die heeft een opdracht, die vaak alle concentratie vereist. Een op de drie bazen van hulphonden zegt dagelijks last te hebben van 'sympathieke' ontmoetingen. "Mijn hond staat na een aai van een passant stil en luistert even niet meer naar mijn commando's. Of ik bots tegen iets op, omdat hij uit zijn con-centratie is gehaald", vertelt een van de ruim zevenhonderd cliënten van KNGF Geleidehonden.

Anderen vertellen hoe lastig het is om door een straat te wandelen als vertederde bewoners graag hun eigen hond even laten kennismaken met de passerende hulphond.

Probeer dit probleem maar eens uit te leggen aan goedbedoelende obstakels die je pad kruisen. Bij slechts de helft van de spontane ontmoetingen kan de uitleg op begrip rekenen, zeggen baasjes van hulphonden. En in een op vijf van deze gesprekken ontstaat verbazing of zelfs irritatie. Ik bedoel het toch goed, wat zeur je nou?

Daarom is de vereniging gisteren een campagne begonnen: blijf van de hulphond af. Zolang die aan het werk is, tenminste.