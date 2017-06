KNVB zwicht voor kritiek amateurclubs

Liefst negentien punten zat er afgelopen seizoen tussen de nummer één en twee van de tweede divisie, de hoogste amateurvoetbalcompetitie in Nederland. Het beloftenteam van AZ, Jong AZ, was oppermachtig, tot ongenoegen van de amateurverenigingen. Want, zo zeggen ze, profs tegen amateurs, dat is gewoon oneerlijk.

Precies om die reden stond de top van het amateurvoetbal deze week lijnrecht tegenover de KNVB. De bond wilde acht extra beloftenteams laten instromen in de top van het amateurvoetbal, en daar woensdagavond tijdens een vergadering met amateurverenigingen een besluit over nemen.

Het geschil kwam op scherp te staan toen maandag zes clubs uit de bollenstreek openlijk in verzet kwamen. Rijnsburgse Boys, Katwijk, FC Lisse, Scheveningen, IJsselmeervogels en VVSB stuurden gezamenlijk een brandbrief naar de KNVB om hun ontevredenheid te uiten. Ze dreigden zelfs met het vormen van een eigen competitie.

Spelen tegen beloftenteams leidt tot minder inkomsten en tot een loterij, zo luidt de kritiek

KNVB-voorzitter Dirk-Jan van der Zee nam de forse kritiek ter harte. In de druk bezochte vergadering werd besloten het plan terug 'naar de tekentafel' te sturen en in ieder geval twee jaar uit te stellen.

Er is tijd gekocht en dat is voorlopig een fijne conclusie, zegt Leon Annokkee, voorzitter van FC Lisse. Hij is woordvoerder van het verbond van zes teams dat de brief stuurde. "Dit geeft rust. Nu kunnen we kijken of er een nieuwe start mogelijk is. Want feitelijk is er nog helemaal geen beslissing genomen."

De KNVB kwam met de nieuwe opzet omdat de bond het profvoetbal en het amateurvoetbal aan elkaar wil linken, een opzet die de wereldvoetbalbond Fifa aan de KNVB oplegde. Onder meer door het toevoegen van extra beloftenteams, maar ook door het promotie- en degradatiesysteem voor elke competitie door te voeren. Was het voorheen onmogelijk om te degraderen uit de eerste divisie, nu kunnen ook clubs uit de tweede divisie promoveren.

De clubs zijn het met beide punten absoluut niet eens, en dat is nog zacht uitgedrukt. De brief was slechts een uitbarsting van een sluimerend ongenoegen. Spelen tegen beloftenteams leidt niet alleen tot minder inkomsten en wedstrijden in lege stadions, vinden de teams, maar ook tot een loterij: het is altijd maar afwachten met welke spelers een tweede elftal van een profteam het veld in komt. Bovendien willen amateurverenigingen vooral ook amateur blijven. Promotie naar een competitie met profclubs zien zij vaak niet zitten.

Hoe lang het tekentafelproces gaat duren, is onduidelijk. De KNVB liet in een reactie weten dat ze nog steeds streven naar een situatie die goed is voor zowel de prof- als amateurtak. Annokkee begrijpt dat het moeilijk is met 160 verenigingen om de tafel te gaan. "Daarom moeten nu kleine werkgroepen worden gemaakt. Amateurclubs kunnen daar best proactief in zijn. Alles afschuiven op de KNVB is misschien niet de beste manier."

Scheve situatie Jong AZ is dan wel gepromoveerd, de andere zeven beloftenteams die afgelopen seizoen meespeelden, blijven gewoon actief. In de derde divisie zaterdag spelen vijf beloftenteams en in de derde divisie zondag maar één. Ook daar is nu ophef over. Een scheve situatie, en daar werd eveneens over gediscussieerd in de vergadering, vertelt Cees Haasnoot van Quick Boys, een van de twaalf verenigingen die meeschreven aan een manifest waarin beloftenteams de doodsteek van het amateurvoetbal werden genoemd. "Wij hebben de KNVB verteld dat we deelname van beloftenteams alleen goedkeuren als zij met telkens dezelfde jongens aantreden, en alleen maar uitwedstrijden spelen." De competitie-indeling werd woensdag door de KNVB vastgesteld. Maar de eis van de clubs, een nogal rigoureuze, ligt nu bij de KNVB en vormt in potentie een nieuw conflict. Want wordt er niet aan voldaan, wat dan? Haasnoot: "Dan gaan we ons opnieuw beraden. Uiteindelijk willen we toe naar geen beloftenteams bij de amateurs. Punt."

