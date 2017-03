KNVB houdt Fred Grim in de luwte

Terwijl alle andere internationals het veld van AZ al hebben verlaten, neemt Fred Grim Matthijs de Ligt even apart. Na een kort onderhoud geeft de interim-bondscoach van Oranje de jeugdige verdediger een bemoedigend klopje op de rug. Daarna vertrekken ook zij naar de kleedkamer, na een besloten training die alleen het laatste kwartier open is voor de massaal naar Alkmaar uitgerukte pers.

Het zijn verwarrende tijden voor Grim en De Ligt. Na het ontslag van Danny Blind is Grim plotseling de belangrijkste voetbalcoach van het land en mag hij vanavond het Nederlands elftal leiden tijdens de oefeninterland in Amsterdam tegen Italië. Een promotie van jewelste voor de 51-jarige trainer uit de Beemster, twee jaar geleden nog coach van Almere City FC.

Door de mediastilte hoefde Grim gisteren ook geen vragen te beantwoorden over de enige opstelling die hij in zijn leven van het Nederlands elftal mag maken. Want het is de bedoeling dat Grim slechts eenmaal de verantwoordelijke man van Oranje is. De KNVB is vast voornemens om de vacature Blind te vervullen vóór de oefenwedstrijden van 31 mei tegen Marokko en 4 juni tegen Ivoorkust. Op 9 juni wordt het WK-kwalificatietraject vervolgd tegen Luxemburg.

Tijdens zijn eerste en laatste training als bondscoach aanschouwt Grim met de armen over elkaar het afsluitende partijspel. Even schiet hij Arjen Robben aan. De aanvoerder zou eigenlijk vanuit Sofia direct naar München vliegen, maar na de Bulgaarse soap besloot hij bij de ploeg te blijven. Aan de andere kant van het veld staat Frans Hoek, tot voor zondag nog Grims collega-assistent. Opmerkelijk toch, twee oud-doelmannen aan het roer van Oranje.

Drie maanden eerder zag het ernaar uit dat Grim zijn dienstverband bij de KNVB zou beëindigen. Hij was al rond met SC Cambuur, waar hij acht seizoenen onder de lat had gestaan, om Marcel Keizer op te volgen als hoofdcoach. Maar de Friese club en de voetbalbond kwamen niet tot overeenstemming en uiteindelijk bleef de oud-doelman van Cambuur en Ajax werkzaam in Zeist.

Met het annuleren van de persbijeenkomst wordt Grim in de luwte gehouden. Geen vragen over het vertrek van Blind, die hem in september 2016 als assistent bij Oranje haalde. Een noodgreep, want na het vertrek van Marco van Basten (Fifa) en Dick Advocaat (Fenerbahçe) stond Blind er alleen voor. Zo maakte de Grim noodgedwongen de overstap van Jong Oranje-coach naar assistent van de bondscoach.

Daags na het ontslag van Blind heeft de KNVB de gebruikelijke persconferentie voor een interland geschrapt. Normaal schuiven de bondscoach en de aanvoerder aan om hun licht te laten schijnen over de komende wedstrijd. De stoelen achter de tafel in de perszaal van AZ blijven echter leeg. Vanaf een foto aan de muur kijkt oud-AZ-trainer Louis van Gaal, vaak genoemd als mogelijke opvolger van Blind, lachend de zaal in.

Nachtmerrie

Uit het afsluitende partijtje op het veld van AZ mag worden opgemaakt dat Wesley Hoedt vanavond in de Arena de plaats inneemt van De Ligt. Het 'droomdebuut' in Oranje van de pas 17-jarige Ajacied eindigde zaterdagavond in Sofia in een nachtmerrie. Mede door zijn onzekere optreden in de openingsfase tegen Bulgarije leidde hij de twee Bulgaarse doelpunten en indirect ook de val van Blind in.

Grim wordt de twaalfde bondscoach van het Nederlands elftal die slechts een interland achter zijn naam krijgt

Grim wordt de twaalfde bondscoach van het Nederlands elftal die slechts een interland achter zijn naam krijgt. De laatste keer dat Oranje werd geleid door een tussenpaus was in februari 1997. Jan Rab nam de plaats in van Guus Hiddink, die herstellende was van een darmoperatie. Met Rab op de bank ging de oefeninterland tegen Frankrijk in Parijs met 2-1 verloren. Zeven jaar eerder verving Nol de Ruiter de ontslagen Thijs Libregts in het oefenduel met Italië. Het werd 0-0, een resultaat waarmee Grim zijn carrière als bondscoach vanavond graag zou willen afsluiten.