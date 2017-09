Knegt en Ter Mors maken kans op een olympische medaille shorttrack

Als een happy family presenteren de Nederlandse shorttrackers zich deze maandag in Thialf voor het nieuwe seizoen. Sjinkie Knegt heeft het over zijn opgevoerde motor, Suzanne Schulting vertelt welke gekke internetfilmpjes de selectie allemaal kent. En kijk, daar legt een vrouw met rode accenten in haar haar een arm om bondscoach Jeroen Otter. Het is Jorien Ter Mors. Otter: "Zo, jij bent ook weer terug."

Ter Mors (27) is dit olympisch jaar misschien wel de opvallendste naam in de dertienkoppige selectie. Hoewel ze de Spelen als shorttracker in de relay nooit helemaal uit haar hoofd had gezet, bestond de kans dat ze met haar shorttrackloopbaan zou stoppen na de WK van maart in Rotterdam. Maar nadat ze in de finale ten val kwam, zei ze in tranen dat ze haar carrière niet op die manier wilde beëindigen.

Overbelasting en overschatting ligt wederom op de loer voor veelvraat Ter Mors.

Daarom dus dat Ter Mors in Heerenveen vandaag achterin haar plaatsje inneemt bij de teampresentatie. Pyeongchang wordt nu de plek waar ze haar laatste shorttrackrace wil rijden. In de olympische aflossingsfinale, want voor individuele wedstrijden schrijft ze zich niet in. Die vindt ze niet heel leuk meer en bovendien ligt voor veelvraat Ter Mors overbelasting en overschatting wederom op de loer. Want ook op de langebaan wil ze hard rijden, het liefst op de 1000 en 1500 meter.

Om haar toch nog enigszins in toom te houden, is afgesproken dat Ter Mors in principe alleen de eerste twee wereldbekerwedstrijden met de aflossingsploeg rijdt. Die zijn volgende week en de week daarna. Of ze daarna bij wedstrijd drie en vier in actie komt, hangt af van de positie van Nederland op de ranglijst en van hoe snel Rianne de Vries is hersteld van een enkelbreuk die ze in juli opliep. Een top-8 is nodig voor kwalificatie.

Medaillekansen Wordt het dit jaar een afscheidstournee voor Ter Mors? Bondscoach Jeroen Otter haalt zijn schouders op: "Dat heb ik vaker gehoord." Otter kijkt het liefst niet heel veel dagen vooruit. Zeker niet voorbij de 143 dagen die nog voor de Spelen zitten. Nu heeft hij Ter Mors er graag bij. Met haar heeft Nederland zeker op de aflossing kans op een medaille in Pyeongchang. Op de Spelen wil shorttrackend Nederland 'beter zijn dan vier jaar geleden'. Dat moet dus meer zijn dan één bronzen medaille, die Sjinkie Knegt in Sotsji behaalde op de duizend meter. Is dat niet een te bescheiden doelstelling? Otter geeft er geen eenduidig antwoord op, maar rekent voor. In zijn opvatting zijn er drie kandidaten nodig om één medaille te halen. "Er zijn gewoon veel rijders die medailles kunnen halen, en je hebt af en toe simpelweg geen controle op de wedstrijd." In een sport waar het draait om tijd is het makkelijker te voorspellen dan bij shorttrack. Knegt is drie keer kandidaat. Op elke afstand hoort hij tot de wereldtop. Otter, met drie vingers in de lucht: "Hij zou dus minstens een keer op het podium moeten eindigen." Otter steekt nog twee vingers op. Die gelden voor de aflossingsploegen van zowel de mannen als de vrouwen. Een tweede hand hoeft Otter niet te gebruiken. Want na die vijf topmogelijkheden ziet hij vooral nog 'kansjes en mogelijkheden'. Ook voor bijvoorbeeld Suzanne Schulting, die vorig seizoen het eindklassement op de duizend meter won. Otter: "Zij kan heel goed schaatsen, maar je hebt ook te maken met haar tegenstand. Voor haar wordt het individueel wel ingewikkelder." Over Ter Mors maakt hij zich maar in een opzicht zorgen. Hij moet zorgen dat ze gezond blijft. Een hele winter lang.

Directeur rekent op successen Technisch directeur van de schaatsbond Arie Koops rekent op meer olympisch succes dan in 2014. "De kleur van de medaille kan veranderen, of we gaan er meer halen. Ik denk dat het een realistische doelstelling is." Bondscoach Otter waakt voor een vergelijking met de langebaansuccessen. "In een sport waar het draait om tijd is het makkelijker te voorspellen dan bij shorttrack."

