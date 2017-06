Knecht Sinkeldam is even de baas

Zo vaak wint hij niet meer, zei Ramon Sinkeldam gisteren berustend. De inmiddels 28-jarige renner van Sunweb gold bij de beloftencategorie als groot talent. In 2011 won hij als 21-jarige de beloften-editie van Parijs-Roubaix, een van de zwaarste koersen voor aanstormende renners. Zoals vaak word je dan als volwassen coureur aangemerkt als potentiële kanshebber voor de volwassen versie van de Hel van het Noorden. Maar daar kwam de Noord-Hollander in zes edities tot dusver niet verder dan een vijftiende plek, vorig jaar.

Het is de tragiek zo je wil van het talent dat bij de profs de nog betere talenten voor zich moet dulden. Sinkeldam werd knecht, een heel verdienstelijke, daar niet van. Hij was vanwege zijn snelheid vaak het sluitstuk voor sprinters als John Degenkolb en Marcel Kittel. Sinds beiden weg zijn bij de Nederlandse ploeg is Sinkeldam echter zoekende naar een nieuwe invulling.

De verrassende nationale titel gisteren in 's-Heerendam gaat in elk geval weinig aan zijn positie bij de ploeg veranderen, zei hij nuchter. "Daarvoor ben ik niet goed genoeg." Noem het valse bescheidenheid, maar daarmee doe je Sinkeldam geen eer aan. De sprinttop is dermate sterk en breed dat hij zijn tekortkomingen op dit onderdeel per se voor ogen wil houden. Een nationale titel of niet.

En toch verpeste hij voor twee ervaren en geslepen sprinters hun nationaal kampioenschap. Dylan Groenewegen staarde na afloop nukkig voor zich uit, wachtend op de huldiging. Het duurde even voor de kampioen van 2016 de feiten wenste te absorberen. "Ramon was sterker vandaag." Wouter Wippert die op de streep zijn handen omhoogstak in de veronderstelling dat hij kampioen was geworden, had zich eveneens verkeken op de snelheid van Sinkeldam. "Ik dacht even dat ik over hem heen was. De beelden terugkijkend zag ik overduidelijk dat dat niet zo was."

Te veel van het goede Het golvende parcours en 230 kilometer door Montferland bleken voor de sprintelite uiteindelijk net iets te veel van het goede. Wat ook niet meehielp was dat het peloton nauwelijks te houden was met nog twintig kilometer te gaan en het vooruitzicht van een massale aankomst. Het regende dan ook aanvallen op het soms kletsnatte NK. Met de lijst van aanvallers zou je trouwens drie volwaardige Tourploegen kunnen samenstellen. Ik ging veel te vroeg aan. Be­gin­ners­fout­je? Nee, ik was gewoon naar de kloten De laatste die de aanval koos was Lars Boom. De hardrijder ontsnapte op een kilometer voor de finish. Sinkeldam moest bij gebrek aan ploegsteun de renner van Lotto-Jumbo zelf terughalen. "Iedereen reed op z'n limiet. Ik ook natuurlijk. Maar mijn geloof in de zege hier was daarmee echt niet verdwenen." Voor Sinkeldam had het gevecht om de laatste centimeters overigens niet veel langer moeten duren. "Ik ging veel te vroeg aan. Een beginnersfoutje? Nee, ik was gewoon naar de kloten." Maar dat was iedereen, erkende de renner die vorig jaar januari op training in Spanje samen met vijf ploeggenoten frontaal werd geschept door een auto. Hij kwam er goed vanaf met slechts een gebroken schouderblad, hersenschudding, een blauw oog en knieschade. Dat verhaal ligt ver achter hem. Sinkeldam start zaterdag in de Tour de France in het rood-wit-blauw. Voor een renner van zijn statuur een zeldzaam hoogtepunt. "Elke dag in een mooie trui rijden, ik kijk er naar uit." Zijn rol zal daar niet anders zijn dan in voorgaande koersen: knechten, knechten en nog eens knechten. "Dat is wat ik doe en waar ik goed in ben." Zo ongecompliceerd kan een rennersleven soms zijn.

Mathieu van der Poel vierde bij WK mountainbike Grote afwezige dit weekeinde op het NK was Mathieu van der Poel. Het multi-talent en zoon van oud-renner Adrie gaf gisteren de voorkeur aan het WK mountainbike in het Duitse Singen. De wereldkampioen veldrijden van 2015 die in de winter de modder opzoekt en in het voorjaar zijn talenten etaleert op het asfalt, zoekt sinds vorig jaar het mountainbiken op om de zomermaanden te overbruggen. Van der Poel rijdt pas een jaar wedstrijden in deze discipline. Hij greep in 2016 naast kwalificatie voor de Olympische Spelen op het onderdeel cross-country. Gisteren eindigde Van der Poel op het onderdeel marathon op een vierde plek. Spijt van zijn keuze heeft de 22-jarige alleskunner niet. "Al is het wel jammer van het NK. Ik ben nu goed in vorm." Van der Poel reed vorige week nog een wegwedstijd: de Vlaamse Elfstedenronde. Hij werd in de sprint verslagen door zijn eeuwige rivaal de Belg Wout van Aert, de tweevoudig wereldkampioen in het veld. Het schakelen tussen de drie wieleronderdelen gaat de jonge coureur ogenschijnlijk makkelijk af. Voor hoelang is echter de vraag. Marianne Vos ging hem voor maar moest uiteindelijk constateren dat zij haar lichaam had opgeblazen. Een keuze maken wil Van der Poel nog niet. "Nee. Ik heb plannen in mijn hoofd, maar niets concreet."

