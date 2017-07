KNAW waarschuwt: opleidingen moeten niet zomaar overstappen op het Engels

Hogescholen en universiteiten stappen soms te gemakkelijk over op Engels als voertaal, schrijft de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in een advies aan demissionair minister Bussemaker van Onderwijs. Opleidingen kunnen niet goed verwoorden waarom ze overstappen op het Engels, docenten zijn niet altijd voorbereid of het is niet duidelijk of taalfouten en steenkolenengels invloed moeten hebben op het eindcijfer van de student.

Steeds meer opleidingen stappen over op het Engels, blijkt uit cijfers van internationaliseringorganisatie Nuffic, en tegenstanders zien dat met lede ogen aan. Ze vinden dat het Engels het hoger onderwijs ‘vernielt’ omdat nuance en begrip verloren gaan in een taal waarin niet iedereen zich perfect kan uitdrukken. Daarnaast vrezen ze de ‘ivoren toren’: wetenschappelijke discussies of resultaten zijn niet meer te volgen voor wie het Engels niet machtig is.

Over dat hete hangijzer neemt de KNAW geen standpunt in. De keuze voor Engels dan wel Nederlands moet elke opleiding zelf maken, schrijft de Akademie. Of het Nederlands als voertaal beschermd moet worden, is een politieke keuze.

Uitbannen Het valt de KNAW wel op dat een deel van de opleidingen die overstapt op Engels daar geen duidelijke visie bij heeft. Het is bijvoorbeeld niet altijd nodig om Nederlands helemaal uit te bannen, aldus het advies. Opleidingen kunnen meer nadenken over wat ze verwachten van hun studenten: moeten ze een gesprek kunnen voeren of moeten ze ook op academische niveau een argumentatie kunnen opzetten? Verder schiet de ondersteuning van docenten nog wel eens tekort. “Er is maar weinig ruimte voor individuele, intensieve taalcoaching of cursussen waarbij aandacht wordt besteed aan specifieke didactische eisen van het doceren van een vak in een andere taal”, aldus het advies. In een enquête van de Landelijke Studentenvakbond uit 2015 klagen studenten dat ze afgeleid worden door gehaspel van docenten die in het Engels college geven. Zij hadden toen het idee dat de kwaliteit van de colleges achteruit ging zodra docenten niet in hun moedertaal meer mochten lesgeven.

Internationalisering Een flink deel van opleidingen dat overstapt op het Engels doet dat om buitenlandse studenten aan te trekken en een zogeheten ‘international classroom’ te creëren. De gedachte is dat afgestudeerden uiteindelijk moeten werken met mensen uit allerlei verschillende culturen. Daar kunnen ze tijdens hun opleiding maar beter op worden voorbereid. Maar Engels praten is niet hetzelfde als internationalisering, benadrukt de KNAW. Daarvoor is veel meer nodig. Hogescholen en universiteiten moeten hun best doen om buitenlandse en Nederlandse studenten te laten samenwerken en docenten moeten getraind worden in lesgeven aan studenten met verschillende culturele achtergronden. Als het aan de Akademie ligt, betekent dat niet alleen Engels voor Nederlanders maar ook Nederlandse lessen voor buitenlandse studenten en wetenschappers.

