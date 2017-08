Knallende F-16's was een spoedactie

Even na 10 uur maandagavond reageerden twee F-16's van de vliegbasis Volkel op wat heet een Quick Reaction Alert. De beide jachtvliegtuigen moesten met de grootste spoed de lucht in. Bij de onderschepping vlogen beide jachtvliegtuigen sneller dan het geluid. Dat geeft harde knallen die in dit geval vooral in Zeeland werden gehoord. Verontruste bewoners meldden de geluidsoverlast bij 112.

Toen het radio-contact hersteld was keerden de F16's terug naar de vliegbasis

Van enig gevaar is geen sprake geweest. Het passagiersvliegtuig had geen radiocontact meer met de luchtverkeersleiding. Toen het radio-contact hersteld was keerden de F16's terug naar de vliegbasis. In veel gevallen vindt herstel plaats doordat de F16-vlieger naast het verkeersvliegtuig gaat vliegen waarna vervolgens de piloot met handsignalen wordt gewezen op het ontbreken van communicatie.

Controlevluchten De knallen die gehoord worden als jachtvliegtuigen sneller dan het geluid gaan komen niet vaak voor. Volgens een woordvoerster van de luchtmacht gaat het om twaalf tot vijftien keer per jaar. Ze zijn meestal te horen tijdens controlevluchten die altijd overdag plaatsvinden en dan ook nog eens op de lijn Steenwijk-Tiel. De controle van het luchtruim van de Benelux wordt gedaan in samenwerking met de Belgische luchtmacht. Omdat het passagiersvliegtuig maandagavond tijdens de noodinzet net iets over de Belgische grens vloog, werd de begeleiding van de Nederlandse F16's door Belgische verkeersleiders gedaan.

Gevechtssimulaties De komende weken, tot 2 september, trainen F16's in het gereserveerde luchtruim boven Noord-Brabant. Het gaat om gesimuleerde luchtgevechten. Volgens defensie gaat het om het trainen van vaardigheden "die het verschil maken in gevaarlijke en risicovolle operaties." Van 14 tot en met 18 augustus wordt boven het midden en noord-oosten van Brabant getraind met Belgen, Denen, Noren en Portugezen. De nieuwe vliegers krijgen dan vooral les in de wapensystemen aan boord van de F16's en het gebruik tijdens luchtoperaties. De vliegtuigen mogen niet lager dan drie kilometer komen.

